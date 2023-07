Consuelo Ordóñez critica a San Gil por defender el ‘Que te vote Txapote’: “A lo que has llegado, María”

El lema que la derecha usa para criticar los pactos del PSOE con EH Bildu, ‘Que te vote Txapote’ ha vuelto a indignar a Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi, Covite. Consuelo Ordóñez, quien este fin de semana ya denunció que se coreara dicho lema en la plaza de toros de Pamplona durante los Sanfermines, ha criticado esta vez a María San Gil por defender esa consigna política.

El 23 de enero de 1995 el etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, asesinó de un tiro en la cabeza al hermano de Consuelo Ordóñez, Gregorio Ordóñez, mientras compartía mesa con María San Gil. El pasado mes de febrero, en un programa de televisión presentado por Toni Cantó, San Gil defendió el lema usado frecuentemente tan por el PP como por Vox: “Es que nos ha llegado a todos”, dijo San Gil.

La que fuera presidenta del PP del País Vasco hasta el año 2008 reconoció que familiares de víctimas de ETA como Ana Velasco, hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA en 1980, y Consuelo Ordóñez, habían comentado con ella que no les gustaba el eslogan porque frivolizaba el terrorismo.

Acto seguido, San Gil dio por bueno el lema, a pesar del dolor de las víctimas: “Quizá se frivolice, pero yo creo que es tan gráfico, directo y contundente que hay frases que hay que seguir repitiendo. Si a Consuelo no le gusta, pues lo siento mucho, porque hay que intentar que las víctimas no se sientan ofendidas”.

Este domingo Consuelo Ordóñez respondía a través de su perfil en la red social Twitter, censurando las palabras de San Gil y afirmando que durante años el PP intentó “utilizarla” para sus “intereses partidistas”, algo a lo que Ordóñez se ha venido negando.

“A lo que has llegado María. No me sorprende, llevas muchos años alejada de mí porque sabes que nunca me habéis podido utilizar para vuestros intereses partidistas. Tus palabras te retratan. Yo seguiré sirviendo a mi hermano Gregorio ¡sé que me necesita, más que nunca!”, afirma Ordóñez.