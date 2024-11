“Te la están colando”: la asociación de familias numerosas cree que las razones de no tener hijos son “excusas”

Ni los salarios bajos ni la inestabilidad laboral ni tampoco las dificultades de acceso a la vivienda. La nueva campaña de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid cree que estos factores no son motivos reales para retrasar o evitar tomar la decisión de tener hijos en un momento en el que el número de nacimientos en España alcanza mínimos históricos. Plasmada en marquesinas y paradas de metro de la capital, la campaña utiliza el eslogan “¿Se te está pasando el arroz?” para apuntar a que algunas de las razones halbituales que hay tras ello son “excusas”.

“Algunas cosas, si se posponen se pierden para siempre. Ojalá no te confundan, puedas formar una familia y que sea numerosa”, rezan los anuncios, que van acompañados de un código QR que conduce a un vídeo del canal de la asociación en YouTube. El spot se inicia con un aviso: “Las imágenes de este vídeo están hechas con Inteligencia Artificial, no son reales. Igual que las excusas que a veces nos ponemos para no tener hijos”.

A partir de ahí, una voz en off va enumerando supuestos pretextos bajo la frase “te la están colando” dando a entender que serían ideas infundidas por otros y mezclando aquellos motivos relacionados con la situación económica con cuestiones que tienen que ver con estilos de vida u otros que se llevan a la exageración. “Si los hijos los quieres más tarde porque ahora toca viajar, te la están colando”, “si crees que tu pareja tiene que ser pefecta te la están colando” o “si lo que necesitas es un colchón económico...¿exactamente de cuánto?”, cuestiona el anuncio.

Además, la campaña, que tiende a simplificar un tema complejo, el de la baja natalidad, tras el que hay un cúmulo de factores sociales, culturales, políticos y económicos que las expertas estudian desde hace años, banaliza también la razón de la conciliación entre la vida personal y familiar que esgrimen algunas personas. E incluso lo hace comparando cuidar de un hijo o hija con el desarrollo de actividades diarias o de ocio: “¿Que es imposible conciliar trabajo y familia? Bueno, no más que con ir al gimnasio y salir de fiesta con amigos”.

La campaña señala que querer “sentar la carrera profesional”, pensar que “dentro de cinco años estarás más preparado”, que los niños “gastan demasiado”, “es una tarea que te supera” o creer que “te quitará tiempo para disfrutar de tu pareja” son razones poco “reales”. “¿Qué antes tienes que comprar una casa? Te la están colando”, añade el anuncio, que obvia estudios que apuntan, por ejemplo, al incremento sostenido del coste de la crianza en España– 672 euros al mes por hijo o hija en 2022, calculó Save the Children– que “mucha gente no puede permitirse”, según la organización. “Y mientras te la cuelan se te va pasando el arroz”, concluye el anuncio.