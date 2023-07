El empresario que quiere registrar ‘Que te vote Txapote’ como marca: “Es humor para sofocar el mal rollo”

El empresario madrileño Antonio Durán goza de cierta popularidad en las secciones de curiosidades de la prensa por ser el dueño de ‘La tienda del espía’, establecimiento especializado en artículos para detectives aficionados. Últimamente, ha ampliado sus actividades para vender vino y cerveza con mensajes pretendidamente humorísticos en otro comercio, llamado ‘La bodega del humor’. Entre sus artículos, figuran recientemente botellas con el lema ‘Que te vote Txapote’, popularizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tachándolo de aliado de los asesinos de ETA. “Se trata de hacer algo de humor”, se excusa Durán, que dice sentir “en el corazón” que su idea pueda molestar a las víctimas del terrorista, pero que ha intentado registrar la frase en la oficina de patentes y marcas.

Una furgoneta del PP con el lema “que os vote Txapote” y las caras de Sánchez, Page y Otegi recorre Castilla-La Mancha

Xabier García Gaztelu, ‘Txapote’ (Galdácano, Vizcaya, 1966) lleva en la cárcel desde su detención en 2001. Jefe de los comandos de ETA desde 1999 hasta su arresto, ha sido condenado por ordenar decenas de asesinatos y ser el autor material de varios de ellos, como los de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica o Gregorio Ordóñez. Nunca ha dado muestras públicas de arrepentimiento. Familiares de estas dos últimas víctimas vienen expresando su malestar por el uso liberal de la frase ‘Que te vote Txapote’, sobre todo desde que a principios de febrero la emplease en un debate en la Asamblea de Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante las críticas de la oposición por su gestión.

El exabrupto de Ayuso, aplaudido en bloque por los populares aquel día, hace gracia en esos ambientes. Se pudo comprobar cuando la candidata del PP a la alcaldía de Rivas-Vaciamadrid, Jannet Novo, y miembros de Nuevas Generaciones comparecieron abrazados vistiendo camisetas serigrafiadas con la frase en el parque del Retiro en plena campaña electoral. Luego lo publicaron en Twitter. Tras la reacción de Consuelo Ordóñez, hermana de la víctima de Txapote, lo borraron: “Sabéis que hemos manifestado desde hace meses lo doloroso que nos resulta ese repugnante eslogan. Pero a sabiendas de nuestro dolor lo volvéis a repetir. ¿Os gustaría que se pusiera de moda un eslogan con el nombre del asesino de vuestros padres, hermanos? ¡No tenéis vergüenza!”. “No nos hace ninguna gracia”, expresó, por su parte, Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica.

El propio presidente del Gobierno se ha referido a la muletilla, después de tener que soportar que se la gritasen a la cara cuando fue a votar al colegio electoral en las elecciones el 28 de mayo. “Es maldad, es utilizar sin escrúpulos el sufrimiento de las víctimas”, señaló en una entrevista a Jordi Évole en La Sexta.

“Siento que la iniciativa siente mal a personas afectadas”, se excusa ahora Antonio Durán, que compara su proceder con el de la revista humorística El Jueves, “que puede hacer cosas que molestan a unos y alegran a otros. Dice creer que la frase ha hecho gracia a gente ”socialista o de Podemos“, aun ”quitando el detalle de que ha podido sentar mal“. En todo caso, las cervezas se siguen vendiendo (también por Internet) por 30 euros la media docena, y las botellas de vino, por 20 cada una.

Las etiquetas muestran la imagen de un hombre portando una pancarta con el lema; se trata de José María de la Cierva, hijo del ministro franquista e historiador del régimen Ricardo de la Cierva, que se hizo pasar por afectado de un problema de tráfico en enero en el programa matinal de TVE Hablando Claro para lanzar una invectiva a la cámara contra el gobierno y repetir el mensaje, que hasta entonces apenas había tenido repercusión. “Se trata de hacer algo de humor para sofocar el mal rollo de hoy. Así ha sido, la gente se lo toma con humor, no con ánimo de ofender a nadie”, continúa defendiendo Durán.

Improbable marca registrada

Durán afirma que no ha sido el único que ha tenido la idea. “La red está llena de mensajes de estos; en Amazon lo puedes ver”, señala. Efectivamente, en la plataforma comercial han aparecido libretas, camisetas y tazas con el eslogan. Así que Durán presentó el 14 de junio una solicitud de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, previo pago de 127,88 euros, para sacar tajada de cualquier uso comercial de la frase, sea impresa en sacacorchos o bisutería, incluso en juguetes.

La iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar, pues la expresión carece del carácter distintivo que exige la Ley de Marcas. Durán ya intentó una estrategia similar durante la pandemia con ‘La tienda del coronavirus’, cuya inscripción fue denegada.

El negocio de la bodega, continúa su promotor, “mezcla patriotismo, humor y turismo” y presenta “el escaparate más bonito que pueda haber en una calle comercial”. Está en Goya, en el selecto barrio de Salamanca. Otros mensajes de las botellas apelan al rechazo a las vacunas (“no me vacuno porque no me sale de los cojones”) o al enfado del futbolista Lionel Messi tras un partido del Mundial (“qué mirás, bobo”). “La gente se parte de risa”, asegura.