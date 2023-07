Rafael Hernando asegura que el asesinado por ETA Gregorio Ordóñez diría hoy “Que te vote Txapote”

El senador del Partido Popular por Almería, Rafael Hernando, ha dicho que si Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, estuviera vivo, “diría de Sánchez: 'Que te vote Txapote'”.

El también secretario segundo de la Diputación Permanente del Senado ha asegurado haber sido amigo de Ordóñez en las Nuevas Generaciones del PP “durante muchos años, hasta que lo asesinaron”. “Respeto a su hermana, pero ella no representa a todas las víctimas de ETA”, ha recriminado Hernando a la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez.

La respuesta de esta no ha tardado en llegar: “Para ser tan amigo [suyo] en estos 28 años no te he conocido. Lo que es obvio es que no aprendiste nada de él”. Y ha añadido: “No hay peor inmundicia que la de aquellos que os atrevéis a decir lo que pensaría Goyo si estuviera vivo. Ni su propia familia lo hemos hecho jamás”.

Ordóñez ha adjuntado en su tuit una captura de pantalla de las declaraciones de Hernando, publicadas a las 00:46 horas de esta madrugada, y borradas posteriormente. Ante las críticas recibidas y con la contestación de la presidenta del Covite ya emitida, Hernando ha compartido de nuevo su mensaje 12 horas después, con ligeros cambios —añade un “creo” previo a la afirmación sobre el 'Que te vote Txapote' y modifica la frase en la que se refiere a su representación de las víctimas de ETA—.

Ante ello, Consuelo Ordóñez ha cargado de nuevo: “Se ha debido de arrepentir de borrar su tuit y lo acaba de volver a poner hace 20 minutos”. “El amigo”, ha entrecomillado esta sarcásticamente, que ha sentenciado: “No hay mayor manifestación de maldad, con conocimiento de causa”.

Entre las respuestas a la primera reacción de la también activista contra ETA, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha acusado al PP de “jugar con un tema tan duro para la sociedad española, que nos unió a los demócratas y fue la clave de la derrota” de la organización terrorista. “El PP no tiene valores democráticos reales y efectivos”, ha afirmado Marlaska, en relación con el cambio de opinión de la líder del partido en Extremadura, María Guardiola, en su postura con Vox.

“Es lo que pasa cuando la clase política banaliza el terrorismo”

No es la primera vez que Consuelo Ordóñez ha tenido que salir en defensa de la memoria de su hermano. El pasado sábado 8 de julio, la plaza de toros de Pamplona coreó, a modo de cántico, el “Que te vote Txapote”. Así lo condenó: “Es lo que pasa cuando la clase política normaliza y banaliza el terrorismo y a los terroristas, a sabiendas del dolor que causa a sus víctimas. Este es el nivel de una parte de los votantes de la derecha abertzale. Han alcanzado a sus hermanos de la izquierda abertzale”.

La expresión, ahora presente en tazas, camisetas e incluso canciones en las fiestas de pueblos, hace referencia a Txapote, el apodo de uno de los jefes de ETA con más víctimas bajo su firma y condenado, entre otras cosas, por el asesinato de Gregorio Ordóñez.

Covite volvió a insistir entonces en el dolor que produce ese “eslogan” a muchas víctimas, que han de escuchar el nombre del etarra “machaconamente”. “Frivolizar así el terrorismo no nos puede llevar a nada bueno”, concluyó.

La utilización de esta frase se ha extendido en los últimos meses. En concreto, desde fuera citada a principios de febrero por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un debate en la Asamblea de Madrid, para tratar de esquivar las críticas de la oposición por su gestión. Y ahora pretende ser registrada como marca por un empresario.

“ETA asesinó a Gregorio Ordóñez un 23 de enero de 1995” y 28 años después de su asesinato “cada año es más importante que el anterior recordar quién era y tratar de seguir su ejemplo”, dijo Consuelo Ordóñez en el homenaje por el aniversario del asesinato de su hermano. “Dejad de mentir con este tema tan sensible para las víctimas. No son los Gobiernos los que excarcelan a los presos, ni el Gobierno vasco ni el central. Son los jueces”, pidió Ordóñez al PP más de seis meses atrás, antes de que los populares utilizasen el nombre del terrorista como eslogan contra Sánchez.