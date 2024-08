Un papel con tu nombre por 170 euros: por qué hay que pagar para tener el título universitario

Por fin. Como si de una carrera de obstáculos se tratase, te aproximas a la línea de meta: la titulación universitaria. Ya te visualizas en la graduación, celebrando con tus compañeros el cambio de etapa, descorchando la entrada al mundo laboral. Has logrado ir aprobando todo, con más o menos dificultades. Un curso. Otro. Tercero. Cuarto. Crédito a crédito, matrícula a matrícula. Entregas el Trabajo de Fin de Grado. Lo defiendes. Ya está, eres oficialmente titulado o titulada. A falta de un pequeño detalle: pagar.

En España, una vez finalizados los estudios es necesario solicitar la expedición del título en cuestión: de grado, máster, doctorado, etc. No basta con un certificado académico (gratuito) que demuestre que todos los créditos han sido superados.

Los precios para conseguir un título en las universidades públicas varían en función de la titulación y la comunidad autónoma. Las tasas se sitúan entre 115,25 y 218,15 euros, con Castilla-La Mancha como la autonomía con la tasa más baja, y Catalunya como la que tiene un coste mayor. De media, cada graduado o graduada paga 170 euros por su título —un papel con los datos del solicitante, el nombre de la titulación y la firma de la universidad en representación del rey Felipe VI—.

¿Por qué ese precio?

Son las comunidades autónomas las que fijan las tasas de expedición de títulos oficiales. Pero no solo. Las autonomías también determinan los precios de la matrícula en las universidades públicas, así como de las tasas de los exámenes de la EVAU o de secretaría, entre otros.

Esta decisión radica en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. En concreto, en su artículo 57.4.b), que recoge que “los precios públicos y derechos serán fijados por la Comunidad Autónoma o Administración correspondiente, dentro de un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos”.

Así pues, cada autonomía publica el decreto correspondiente en su boletín autonómico. Por ejemplo, Catalunya, que es la comunidad con mayores tasas de expedición en el caso de los grados universitarios, lo fija en los anexos de su decreto 113/2024, de 18 de junio.

La Generalitat, preguntada por elDiario.es, argumenta que “los precios públicos se fijan de forma que, como mínimo, cubran los costes originados por la prestación de los servicios o por la realización de las actividades gravada”. “En este sentido, el precio de este servicio se basa en una estimación de los costes que supone para la universidad la emisión de los títulos oficiales, costes tanto directos como indirectos”, añade un portavoz.

Entre estos importes se incluye tanto el coste de la impresión, como el tiempo estimado que el personal dedica a la gestión del proceso para la entrega del título solicitado (seguimiento del pago, emisión del resguardo del título y/o certificado supletorio del título, gestión y envío de la información al Ministerio para el registro nacional del titulado, recepción y firma física de los títulos, conservación de los títulos en condiciones determinadas de seguridad, etc.), y demás gastos indirectos que pueda implicar (adquisición de equipamiento, suministros, etc.).

En esta línea, defienden que la Administración del Estado “estaría trabajando en la generación de un modelo de título electrónico que debería permitir simplificar una parte del proceso y, previsiblemente, reducir sus costes”. Y matizan que el Govern de la Generalitat “lleva cuatro años consecutivos aplicando rebajas en el precio público por crédito”.

Consulta el precio de las tasas para grados, máster o doctorado

En el siguiente buscador se puede consultar el importe de expedición para grados universitarios en función de la universidad. Aunque, de acuerdo a los decretos autonómicos, este no variará entre los centros de una misma región. Tras la comunidad catalana, Castilla y León y Murcia son los lugares con tasas más altas.

En el caso de los títulos de máster, el centro con tasas más elevadas es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que cuenta con numerosas sedes en el territorio español y cuyo valor es de 242,02 euros. Por el contrario, son las universidades de Galicia las que requieren un menor gasto para este trámite, con 123,10 euros.

Los títulos oficiales más caros son los doctorados. En Navarra son necesarios 287,25 euros para completar la gestión. De nuevo, es en Galicia donde el precio es menor (aunque con un aumento considerable respecto al de los títulos de máster): 183,10 euros.

No hay becas para esta tasa

Existen determinadas ayudas económicas destinadas a mitigar los gastos de las matrículas académicas. La más común, la conocida como beca MEC, que proviene del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes , que cuenta con diferentes tipos de ayuda, desde una matrícula gratuita hasta una cuantía fija asociada. También las propias comunidades autónomas destinan un presupuesto a financiar becas.

Sin embargo, no hay beca que cubra la tasa de la expedición de títulos oficiales. Un alumno o alumna que haya superado su carrera universitaria con ayudas económicas tendrá que enfrentar el pago final para poder acreditar su graduado, máster o doctorado.

Sí hay ciertas deducciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para familias numerosas, además de la exención para las personas con discapacidad. Además, el o la estudiante con mejor nota de cada titulación obtiene un premio extraordinario y no paga el título.

¿Qué pasa si no pago el título?

Has superado todos tus créditos, trabajo de fin de grado incluido, pero no quieres pagar el título. ¿Qué pasa? Que no habría forma de demostrar que eres graduado de forma oficial.

Cualquier nivel de estudios no obligatorios requiere un certificado oficial para acreditar la finalización de dichos estudios. Los títulos universitarios oficiales en España los otorga la Administración del Estado y es la forma de acreditar los estudios concluidos cuando lo pide cualquier empresa o administración donde se quiera trabajar, o para acceder a estudios de nivel superior.