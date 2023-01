Consuelo Ordóñez pide al PP que no mienta y que no acuse a Sánchez de excarcelar a presos de ETA

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha pedido al PP en el acto de homenaje a su hermano, el político 'popular' Gregorio Ordóñez, que “no mienta” porque los Gobiernos, incluido el de Pedro Sánchez, no excarcelan a presos de ETA puesto que son los jueces de la Audiencia Nacional que les han juzgado los que toman esa decisión, algo sobre lo cual está “muy tranquila”. No es la primera vez que Ordóñez pide a este partido que no utilice a las víctimas para obtener réditos políticos.

Al homenaje celebrado en el cementerio de Polloe, cuando se cumplen 28 años del asesinato de Ordóñez por ETA, han acudido su viuda, Ana Iribar, así como una amplia representación del PP. Han estado su secretaria general, Cuca Gamarra, el portavoz de campaña, Borja Sémper, elpresidente en Euskadi, Carlos Iturgaiz, y también Muriel Larrea, Borja Corominas, Mikel Lezama o Jorge Mota, informa Europa Press. También han estado presentes representantes del PSE-EE como el delegado del Gobierno central en Euskadi, Denis Itxaso, el diputado foral José Ignacio Asensio, la concejal y candidata a la alcaldía donostiarra, Marisol Garmendia. Por parte del PNV, han comparecido la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, y el alcalde donostiarra, Eneko Goia.

En su discurso, Ordóñez ha recordado que “ETA asesinó a Gregorio Ordóñez un 23 de enero de 1995” y 28 años después de su asesinato “cada año es más importante que el anterior recordar quién era y tratar de seguir su ejemplo”. Tras referirse a su hermano como alguien “único”, ha denunciado que los “señores de traje y corbata que señalaban a ETA a quién tenía que asesinar desde sus cómodos despachos no podían soportar” que él “les dijera a la cara que ellos eran tan responsables de los crímenes de ETA como los propios asesinos que los perpetraban”. La presidenta de Covite ha criticado que los “líderes de la izquierda abertzale que siempre han hecho política gracias a ETA, y que mandaban a sus peones de la muerte a mancharse las manos de sangre, siguen hoy haciendo política en primera línea y se han visto beneficiados de una impunidad de facto que nadie se atreve a cuestionar”.

En este contexto, ha reiterado que “el final de ETA negociado que vivimos desde el año 2011 les permite hacer política con alfombra roja sin que hayan condenado su pasado de complicidad con ETA”. “No han pagado, ni pagarán, por haber diseñado y engrasado la gran maquinaria de terror que hizo posible la violencia física y moral que sufrimos miles de personas en esta tierra”, ha lamentado. Además, ha criticado que “la Justicia española nunca ha perseguido a los jefes políticos de ETA, como tampoco ha perseguido, por lo general, a las cúpulas militares de ETA”, ante lo cual ha subrayado que “la justicia y la verdad no son una elección o una posibilidad, son derechos”.

Ordóñez ha lamentado: “Mientras las víctimas adolecemos de estos niveles de impunidad escandalosos, los sicarios del terror de ETA siguen ahí, habitando entre nosotros” y encima “ahora se dedican a la infame labor de ser 'lobbistas' de los asesinos presos. Terminada la política de dispersión, tan legal y tan legítima como la política penitenciaria actual, ya no pueden disimular cuál es su verdadero objetivo, que es el único que han tenido siempre, más impunidad. En este sentido, ha apuntado que ”exigen una amnistía, aunque no siempre se atrevan a decirlo con este término y lo camuflen con imposturas como la de reclamar el fin de la dispersión“. ”Su nueva impostura, ahora, consiste en rasgarse las vestiduras con los recursos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpone a los terceros grados otorgados de manera excesivamente generosa por el Gobierno vasco“, ha opinado.

Ordóñez ha señalado que para ellos “ahora lo excepcional, lo intolerable, lo injusto es que los presos de ETA puedan acceder a terceros grados sin cumplir con los requisitos que la Ley exige para todos los presos de este país: arrepentimiento, petición de perdón y disposición para colaborar con la justicia”. A juicio de la presidenta de Covite, “queda claro que para la izquierda abertzale todo lo que no sea poner a los terroristas en la calle cuanto antes, y sin cumplir con la Ley, será excepcional”. “Pero afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cada etarra preso saldrá de la cárcel cuando cumpla su condena, con arreglo a derecho, y cuando así lo decida el juez que les condenó”, entiende.

En cuanto a sus críticas al partido que representaba su hermano, Ordóñez no se ha escondido. “Por favor os pido a los líderes del PP que estáis aquí: dejad de mentir con este tema tan sensible para las víctimas. No son los Gobiernos los que excarcelan a los presos, ni el Gobierno vasco ni el central. Son los jueces de la Audiencia Nacional que dictaron su sentencia los que conforme y con arreglo a derecho cuando consideren que han cumplido sus condenas ordenarán sus excarcelaciones”, ha sostenido. A ello ha añadido que está “tranquila” al respecto, porque en este tema el Estado de Derecho “está funcionando muy bien, está haciendo su papel”. “La Fiscalía está recurriendo cuando no se cumplen o no se acreditan esos requisitos legales y sé que por más que ellos están reclamando tienen que cumplir su sentencia”, ha incidido.