'Así es la vida' revela que Julián Contreras se negó a ser tertuliano: “Podría estar aquí sentado”

Julián Contreras sigue siendo uno de los nombres más mencionados en el plató de Así es la vida. De hecho, este miércoles se desveló que el magacín pretendía tenerle como tertuliano, pero él se negó a colocarse bajo los focos de Telecinco.

Se hizo esta revelación al hilo de las informaciones sobre sus supuestos problemas económicos, algo que él mismo reconoció en la entrevista que concedió a De Viernes el pasado 10 de febrero.

El hijo de Carmina Ordóñez ha trabajado como escritor y ahora crea contenidos en las redes sociales, pero es de sobra conocido que pasó apuros cuando se quedó sin empleo. Por eso, en Así es la vida no entienden que Contreras haya rechazado la oferta del programa.

Algunos de los tertulianos le recomendaron que, si quiere vivir en zonas caras (se dice que está buscando una “casa de lujo” en Córdoba), acepte cualquier empleo para costear los gastos del alquiler.

En ese punto del debate, la presentadora de Así es la vida, Sandra Barneda, tomó la palabra para añadir una información que hasta entonces se desconocía. Dejó claro en primer lugar que no le tienen “manía” al socialité sino “todo lo contrario”, pues en las entrevistas ha demostrado un comportamiento “exquisito”.

Dicho esto, Barneda aseguró que su magacín le había “ofrecido ser colaborador y él dijo que 'no'”. Ante la sorpresa de los tertulianos, la presentadora hizo un matiz para aclarar que quizá él no supo de aquella oferta si su representante no se la hizo llegar. “A veces puede pasar. Fue el representante el que dijo 'No' a colaborar en Así es la vida, que es un programa pequeñito, modesto y nos lo pasamos muy bien. Podría estar aquí sentado”, comentó la catalana.

En su última entrevista, Contreras tuvo varios encontronazos con algunos tertulianos de De Viernes y se molestó cuando el programa pretendió crear un debate entre él y su antigua casera, que le reclama una importante deuda.