Julián Contreras, muy molesto en 'De Viernes' con Ángela Portero: “Sois un sicariato televisivo”

Julián Contreras estuvo este viernes en el plató de De Viernes para responder a las acusaciones que su hermano Fran Rivera había vertido contra él en este mismo programa.

Pero el hijo de Carmina Ordóñez no tuvo una entrevista sencilla. Desde un primer momento se sintió acorralado por los tertulianos de Telecinco, entre los que se encontraban José Antonio León, Adriano Silva, Patricia Izquierdo, Ángela Portero y Patricia Cerezo.

Con esta última tuvo más de un enganchón desde el primer minuto. “Perdona, no sé si tienes algo en contra de mí, pero te agradecería que bajases un poco la intensidad”, le pidió el invitado. “No tengo nada en tu contra, no nos conocemos, pero es que la gente se está durmiendo en su casa y esa es mi forma de hablar, me vas a perdonar”, le contestó ella muy tajante.

Los colaboradores insistían en saber cuándo se había roto la relación entre los hermanos y si él había tratado de sacar rédito económicos al enfrentamiento familiar, pero él, visiblemente molesto, se quejó por las continuas interrupciones: “Estoy tratando de explicarlo pero es muy difícil porque yo no dispongo de la maquinaria que dispone la otra parte”.

Intervino entonces el presentador, Santi Acosta, para dejar claro que Contreras “tiene el mismo altavoz que la otra parte”. “Hoy sí, Santi. Los demás días, no”, apostilló el entrevistado.

Minutos después tuvo un encontronazo con Ángela Portero después de que ella le recordara sus últimas intervenciones televisivas: “Todo lo que yo diga, vuestra maquinaria lo desmiente. No sé qué tienes contra mí, te lo digo en serio”, le espetó. “¡Pero qué maquinaria! Es la realidad”, contestó la periodista.

La entrevista se había convertido en un intenso rifirrafe en el que nadie perdió las formas pero se lanzaron acusaciones importantes. “Te está preguntando de forma educada, no creo que te tengas que alarmar”, le pidió Acosta cuando Contreras cortó a Patricia Cerezo, que le rogaba que fuera más preciso: “Cuando hablas de 'la maquinaria' y 'los sicarios', me gustaría que concretaras con nombres de productoras. Es muy fácil lanzar esas acusaciones sin dar los nombres de los que te están vetando”.

Además, Cerezo le dejó bien clara su posición en la tertulia: “¡No tengo nada en contra de ti! Te voy a preguntar toda la noche. ¡Acostúmbrate!”.

Contreras, muy duro con Ángela Portero: “Os dedicáis al sicariato televisivo”

Con Portero siguió reñido toda la noche pues ella negó varias de sus afirmaciones: “Lo que tú digas es verdad, y sólo vosotros sabéis la verdad”, soltó el invitado, que minutos después volvió a revolverse contra ella al tratarla de “fanática”.

A la tertuliana no le hizo ninguna gracia esta acusación y, elevando el tono, le exigió que no se refiriera a ella con ese término: “¡No me llames fanática porque no soy ninguna fanática!. Ni me llames fanática ni me pierdas el respetó”.

Pero al hijo de Carmina Ordóñez no le tembló el pulso, tampoco ene este caso: “Habéis montado un cartel y os dedicáis al sicariato televisivo, que yo he padecido durante muchos años. Es surrealista que todo lo yo diga sea cuestionado por ti”. Para Contreras, la actitud de Portero estaba siendo “despreciable” y prefirió escuchar al resto de colaboradores, algo que el presentador le afeó: “Perdona, somos nosotros los que decidimos quién pregunta y quién no”.