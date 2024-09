Julián Muñoz confirmó que Isabel Pantoja echó de Canal Sur a Agustín Bravo, que reaccionó en Telecinco: “Todo se paga”

La entrevista póstuma que Santi Acosta y ¡De viernes! hicieron a Julián Muñoz y que Telecinco emitió tan solo un día después de su fallecimiento, además de arrasar en las audiencias del prime time, se convirtió en un intento de redención por parte del exalcalde de Marbella que fue condenado a 20 años de cárcel por corrupción, y en su último y voraz ataque mediático a Isabel Pantoja, la que fuera su pareja en aquellos años en los que se produjo su implicación en la llamada Operación Malaya. El entrevistado acusó a la artista, entre otras cosas, de quedarse con todo su dinero y de haber provocado el despido en Canal Sur de Agustín Bravo, que se enteró en directo de lo ocurrido desde el plató de Telecinco.

Apoyado de sus memorias, un documento de más de 500 páginas, Julián Muñoz habló de su relación con la tonadillera, con la que compartió seis años de su vida, desde 2003 a 2009. El andaluz aseguró que durante su romance, Pantoja recibió de su parte “entre unas cosas y otras, 80 o 90 millones de euros”. “Se quedó con el dinero, con todo mi dinero, no tenía nada cuando salí de la cárcel, ya se había pulido todo”, declaró, definiendo su romance con la cantante como “una obsesión”. “Como a los 20 años, se me fue la olla y fue mi perdición”, afirmó.

La cosa no quedó ahí y Julián Muñoz volvió a atacar a Isabel Pantoja, protagonista de un fragmento importante de la entrevista, acusándola de haber sido la “mano negra” que provocó la salida de de Agustín Bravo de Canal Sur. “El programa de Agustín Bravo desapareció y Agustín Bravo no fue nunca más a Canal Sur. Fíjate lo que contaría, porque se lo cepilló”, leyó Muñoz en sus escritos antes de recordar ante Santi Acosta que el espacio televisivo daba “caña diaria” a la tonadillera. Especialmente, abordando el tema de la adopción de Isa Pantoja o su relación con Paquirri, algo que enfadaba a la cantante.

Según Julián Muñoz, Isabel Pantoja movió hilos e hizo llamadas para que el formato de Agustín Bravo fuera retirado de la parrilla del canal autonómico: “No sé que haría que al día siguiente el programa desapareció y nunca más se supo de él”, afirmó en unas declaraciones que Agustín Bravo pudo escuchar desde el plató de ¡De viernes!. Desde allí el presentador aseguró que esta información era la confirmación de “rumores” que él conocía y que había decidido poner “en cuarentena” hasta ahora.

Agustín Bravo envía un mensaje a Isabel Pantoja

Agustín Bravo explicó que nunca entendió por qué cancelaron un programa que superaba cada día el 30% de share en audiencias: “Bravo por la tarde en Canal Sur tenía un éxito arrollador, lo veían en toda España”, señaló mientras era interrumpido por los colaboradores de Telecinco. “Dejadme que concluya rápidamente. Después de 21 años merezco un minuto”, pidió a los tertulianos antes de recordar cómo de un día para otro un directivo de la cadena le comunicó que su espacio televisivo llegaba a su fin.

“A mí no se me olvida ese momento. Ese momento a mí me ha martillado durante 21 años porque no te lo crees. Teniendo un 30% y ganando un dinerito que me venía muy bien. Yo preguntaba qué ha pasado y hay una frase que me dijo este señor y que se dice mucho en Andalucía: 'Agustín, no tires más de la guita'. Eso es: deja el tema. Él estaba cumpliendo órdenes de alguien”, rememoró. “Y dicen que el programa desapareció y no es así, desaparecí yo y el programa continuó con Juan y Medio, al que yo había metido alguna vez para sustituirme”, prosiguió.

“Muchos me dijeron que fue Isabel. Me lo dijo Paloma Barrientos o María Jiménez”, dijo en alusión al runrún que siempre hubo alrededor de este hecho. “¿Y qué le dirías a Isabel ahora que lo sabes?”, le preguntó Terelu Campos. “A Isabel no le diría nada. Le diría simple y sencillamente que todo se paga”, sentenció antes de contar que sólo se la ha vuelto a cruzar una vez y “no me miró”.