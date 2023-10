Kiko Hernández sorprende como presentador de las Campanadas de TV Melilla junto a su marido Fran Antón

Cuatro meses después de acabar Sálvame, y con Sálvese quien pueda contando los días para su estreno en Netflix, Kiko Hernández ha sorprendido al anunciar un nuevo encargo televisivo. El presentador se encargará de dar las campanadas de Nochevieja en Televisión Melilla en compañía de su marido, el actor Fran Antón.

El extertuliano de Telecinco anunciaba la noticia en sus redes sociales, con una fotografía en la que ambos aparecen con la actriz Alejandra Acedo, una habitual de la televisión de la Ciudad Autónoma. Esta última acompañará a la pareja en la noche del 31 de diciembre, en una retransmisión desde el balcón del Ayuntamiento melillense. Se podrá ver tanto a través de la cadena como en streaming por todas las redes y plataformas de la emisora pública.

Hernández, que sigue apareciendo en los canales de Mediaset a través de su marca de teletienda, Mejor llama a Kiko, se ha reubicado en Melilla. Sobre eso bromeaba incluso en la primera promo de Sálvese quien pueda en Netflix. Con esta labor de presentador en Nochevieja, capitaliza también el interés en torno a su relación con Antón, que tantas horas de especulaciones dio durante el último año de Sálvame en emisión.

Ya estuvo en las campanadas 2017/2018 para Telecinco

Tras confirmar su relación en junio, ambos contrajeron matrimonio el pasado 16 de septiembre, de la que dio cuenta a través de una exclusiva en la revista Lecturas. El enlace no contó con la presencia de su amigo Jorge Javier Vázquez, que le afeó en público las formas en las que reconoció su orientación sexual en Sálvame, tras años negándolo: “Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido”.

El interés recae ahora en esta aparición televisiva de la pareja, que se conoció en el montaje teatral de Distinto. No será la primera vez que el que una vez fuera concursante de Gran Hermano 3 despida el año ante las cámaras. También lo hizo en el final de 2017, junto a sus compañeras de Sálvame desde la Puerta del Sol.

Antes de eso, tendrá lugar el estreno de Sálvese quien pueda, el docu-reality con el que se preserva la existencia del universo Sálvame en televisión. Producido por La Fábrica de la Tele, este formato viajero encabezado por los tertulianos del extinto programa, con Belén Esteban a la cabeza, debutará el 10 de noviembre en Netflix.