Kiko Jiménez responderá en 'Fiesta' a lo que diga Maite Galdeano en su entrevista en 'De Viernes'

El caso de Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez va a vivir dos nuevos capítulos en las próximas horas. El primero, ya sabido, será la emisión de la entrevista que Maite ha concedido a De Viernes. Y el segundo, la réplica que el novio de su hija le dará este sábado en Fiesta, tal y como ha informado Miguel Ángel Nicolás en TardeAR.

Recordemos que Kiko Jiménez se ausentó la semana pasada de Fiesta, magacín del que es colaborador, para arropar a Sofía tras su entrevista en De Viernes. Pero este sábado volverá a plató para responder a todo lo que habrá dicho su suegra el día anterior.

De momento, TardeAR ha avanzado algunas de las declaraciones que Maite ha hecho para el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona: “Estoy muy mal. Estoy pasando la peor parte de mi vida (...) ”No entiendo nada. Estoy con la vida desestructurada ahora mismo, hecha añicos. No sé cómo recomponerla, llevo 24 días llorando sin dormir, desesperada, desubicada andando por la calle. ¿Este castigo tan gordo por qué?. Tanto castigo no merezco. Estoy vacía total“.

El programa de Ana Rosa Quintana también emitió este jueves la tercera parte de su entrevista a Cristian Suescun. “Como todos sabéis mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, mi hermana tenía 5. Un juez decidió que yo me iba con mi padre, mi madre se quedaba con mi hermana y ya la quiso hacer a su manera. Mi madre la acaparaba para ella siempre y mi hermana nunca ha tenido una infancia como una niña normal”, comienza diciendo el hijo de Maite.

“Todos tenemos nuestros fallos, pero lo ha podido hacer mejor. Le ha faltado mucha cariño. A mí mi madre nunca me ha dicho 'te quiero', mi madre nunca me ha dado un beso, en la vida. Es una situación que he normalizado, pero ahí está”, reconoce el hermano de Sofía, que asegura que Maite una vez le dijo: “Tú no eres de mi raza de los Galdeano”. De hecho, dice que “estando en su casa nunca he podido ir al baño a hacer de vientre, no podía ir al frigorífico y coger agua”,

“Mi madre tenía un padre que no era la mejor persona. Mi madre ha tenido una infancia muy mala y en cierta medida puedo entender su actitud hacia nosotros. Violencia en casa, en la calle, violencia verbal, no saber tratar a un hijo. Al final eso es lo que nos ha transmitido a nosotros y los valores que nos ha transmitido”, concluye Cristian.