El lapsus de Margallo en TV3 al colocar a Ayuso como líder actual del PP en lugar de Feijóo: “Esto podría ser un titular”

José Manuel García-Margallo y Pablo Iglesias han intervenido este martes en Els Matins de TV3 para debatir sobre los diferentes escenarios de gobernabilidad que surgen tras los resultados electorales de este 23J. El futuro del PP era un tema principal de la tertulia, ante la duda sobre Alberto Núñez Feijóo, que pese a ganar no logra la mayoría absoluta junto a Vox, y se ha visto rechazado por Coalición Canaria y PNV de cara a una hipotética investidura.

Évole reflexiona ante el desplome de la extrema derecha de Vox en el 23J: "Igual eso era la excepción ibérica"

Más

El magacín matinal de la autonómica catalana contaba vía telefónica con el exministro de Asuntos Exteriores para abordar, entre otros puntos, la cuestión del liderazgo popular. Y ahí, el político y tertuliano televisivo incurría en un llamativo error.

Preguntado por la presentadora, Ariadna Oltra, si Feijóo “es el mejor candidato que pueden tener”, y por tanto si considera que seguirá pasado este trance, respondía: “El mejor en este momento sí. Esto es como cuando uno se va a casar. No sabe uno dentro de 20 años, pero en el momento en que uno va a contraer matrimonio, y hemos contraído hace muy poco, el mejor es Ayuso”.

Rápidamente el también colaborador de Todo es mentira se corregía: “Ayuso, no, perdón. ¡Feijóo!”, apuntó, entre las risas desde plató. “Esto podría ser un titular ciertamente complicado”, añadió, sabedor del error.

El viraje del discurso de Feijóo tras el 23J

Mientras tanto, y en un cambio notable de discurso, Feijóo asegura que los que han ganado en las elecciones son “dos partidos de Estado”, en referencia al Partido Popular y al PSOE, pese a haberlo atacado con dureza durante toda la campaña electoral, con la reiterada mención al “sanchismo”.

Todo ello, mientras trata de buscar apoyos para armar una investidura. Asegura el político que Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC) “están en la mejor disposición”, pese a que desde la formación canaria no quiere apoyar una investidura apoyada por la extrema derecha, y albergaba optimismo pese al rechazo de PNV: “Yo creo que decir que no se tiene apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo, me parece una conclusión precipitada”.

PP y Vox suman 169 escaños en el Congreso. De alcanzar el acuerdo, estarían lejos los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Con el voto de UPN llegan a los 170 diputados, pero la negativa de PNV (cinco asientos) y CC (una diputada), hace inviable una mayoría alternativa a la encabezada por Pedro Sánchez, que también tiene un complicado escenario al necesitar de Junts, el partido de Carles Puigdemont.