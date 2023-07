Feijóo dice ahora que los que han ganado las elecciones son “dos partidos de Estado” en alusión a PP y PSOE

Alberto Núñez Feijóo intentará buscar apoyos para poder armar una investidura y asegura que los que han ganado en las elecciones son “dos partidos de Estado”, en referencia a PSOE y Partido Popular. “Decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada”, ha asegurado desde Santiago, a donde ha acudido para participar en una misa con motivo de la festividad del Apóstol. Según el líder del PP “los partidos de Estado [en referencia al PP y al PSOE] han ganado en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante”.

El candidato del PP quiere conocer si el recuento del voto exterior (CERA) cambia el mapa de este domingo. Solo después de tener esa información abordará una conversación con Pedro Sánchez: “Entiendo que en los primeros días de agosto tendremos que hablar con el PSOE”, ha asegurado.

El líder del Partido Popular mantiene su discurso contra la investidura de Pedro Sánchez: “Vienen tiempos en los que se necesita estabilidad, mucho europeísmo y mucha centralidad, y sería un error que en España gobernaran los independentistas, que han perdido apoyos. Cumpliré mi deber, intentaré hablar con los grupos para darle a España lo que España votó en las urnas».

Preguntado si irá a la investidura si el rey se lo encarga aunque no tenga los apoyos suficientes, Feijóo ha recordado que Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), que tienen un escaño cada uno, “están en la mejor disposición”. “Yo creo que decir que no se tiene apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo, me parece una conclusión precipitada”, ha asegurado, en relación a la negativa del PNV a negociar con él.