Laura Madrueño explicó su marcha de la última gala de 'Supervivientes All Stars' por un problema que la llevó al hospital

Supervivientes All Stars está viviendo unos días complicados. Al hambre, el frío, el calor y a las picaduras de los insectos que habitan en los Cayos Cochinos se le ha unido ahora la llegada del huracán Beryl que ha obligado a evacuar a los concursantes. Este no sólo ha dejado consecuencias a los robinsones, sino que también ha afectado a Laura Madrueño, que tuvo que abandonar el pasado jueves la última gala del reality de Telecinco por un problema de salud que, tal y como ella misma ha revelado, la envió directa al hospital.

Este domingo, durante el Conexión Honduras, Sandra Barneda dio la bienvenida de nuevo a la copresentadora del programa desde Honduras, que explicó su situación actual: “Qué ilusión verte Laura Madrueño, bienvenida de nuevo”, le dijo la catalana desde plató mientras la meteoróloga agradecía su gesto desde la isla.

“Muy buenas noches. Gracias. Siento infinito que el jueves tuviera que abandonar la gala. Ya sabéis que he estado muy malita tras el paso de este huracán. Lo que os quiero contar es que todos están bien, pero las consecuencias todavía se notan”, dijo antes de entrar en materia para explicar los estragos que el fenómeno de la naturaleza ha dejado en la zona.

Laura Madrueño, enviada al hospital

Antes de su reaparición en pantalla, Madrueño usaba sus redes sociales para aclarar su estado de salud junto a varias imágenes de ella en los Cayos: “Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño, ya sabéis que estamos viviendo de cerca los efectos del huracán Beryl en Honduras, que está provocando increíbles tormentas y fuerte temporal de mar en los Cayos. Como pudisteis comprobar, ayer también me ha dejado un buen resfriado”, empezó diciendo en una primera publicación.

Sin embargo, en un nuevo post, con una fotografía de la presentadora portando una mascarilla, la periodista desveló que tuvo que disponer de atención médica ante su estado de salud: “¡Saliendo del hospital con buenos resultados! Llevo dos días en cama recuperándome para estar con todos vosotros esta noche y mañana con el especial que tenemos preparado. No sabéis cuánto siento haber tenido que abandonar la gala del jueves, pero la bronquitis no me dejó continuar el directo”, señaló, desvelando su diagnóstico.

“Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño y apoyo incondicional. Espero poder acompañaros esta noche”, sentenció en su cuenta personal de Instagram en un deseo que finalmente sí pudo cumplir.