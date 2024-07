Lequio salta contra Carmen Borrego en 'Vamos a ver': “Parece que vienes a joder la marrana”

Un debate en torno a la relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk encendió este martes a Alessandro Lequio, que saltó hasta en dos ocasiones contra su compañera Carmen Borrego y provocó que Joaquín Prat tuviera que intervenir en Vamos a ver para calmar las aguas.

Todo comenzó en un momento de la emisión de este 30 de julio, cuando la hija de María Teresa Campos y actual colaboradora del magacín cuestionó la opinión generalizada en plató de que ha sido Escassi el responsable de “poner en el disparadero” a Valeri, su supuesta amante, y señaló a su propio programa: “Nosotros empezamos a hablar de ella antes de que él se sentara [en De Viernes]”.

Esta afirmación de Borrego tuvo réplica inmediata por parte de Alessandro Lequio, que reaccionó con vehemencia: “No, no. Nosotros, que conocíamos un poco la historia, hablamos con muchísima cautela”, comenzó diciendo, para después negar “categóricamente” la versión de su compañera.

“Carmen, categóricamente no. Aquí no se insinuó absolutamente nada. Tuvimos un cuidado tremendo entre otras cosas porque no meter la pata y no queríamos denuncias. Fue él quien habló, y luego nosotros le dimos continuidad”, añadió el colaborador italiano.

Lequio, a Borrego: “Parece que nos vienes a joder la marrana”

Este primer choque quedó ahí y no fue hasta minutos después cuando Lequio volvió a replicar a Carmen Borrego. En esta ocasión fue por la defensa de la colaboradora hacia Hiba Abouk, de quien opinó que “se ha visto envuelta en un escándalo”. “No, no, ¡envuelta no! Perdóname, Carmen. Tú vienes aquí dos veces a la semana, antes hemos hablado millones de veces de todo este asunto, y parece que nos vienes a joder la marrana”, exclamó el tertuliano, exaltado.

“No te pases”, le respondió su compañera, mientras Joaquín Prat intervino para llamar al orden al italiano: “¡Oye! Y tú vienes cuatro días a la semana, hablas mucho más que nadie y luego interrumpes”, le dijo el presentador.

En su siguiente turno de palabra, la hija de la Campos dejó claro que “yo no vengo aquí a joder la marrana a nadie” y que “lo único que digo es que de todas las relaciones que ha tenido se ha especulado y ahora se ha visto en un escándalo que no le pertenece”.