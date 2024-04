La llamada más difícil de 'El Hormiguero': tres minutos de silencios y monosílabos por la incredulidad de la espectadora

El Hormiguero vivió este lunes 1 de abril una de sus llamadas más incómodas y surrealistas por la incredulidad de la interlocutora, que estuvo más de tres minutos en silencio ante la desesperación de Pablo Motos, el invitado Julián López y las hormigas Trancas y Barrancas.

Todo comenzó como una llamada más del programa de Antena 3 a un espectador al que ofrece la posibilidad de ganar 3.000 euros si responde de manera correcta a la pregunta clásica. “Estamos en directo en Antena 3, en El Hormiguero. ¿Estás viendo la tele? Porque tenemos 3.000 euros para repartir. Por favor, no cuelgues”, contó el actor cuando escuchó que al otro lado descolgaban el teléfono.

Nadie respondió a Julián López, por lo que el presentador tomó el mando para evitar que la espectadora afortunada perdiese la oportunidad de ganar. “Soy Pablo Motos y aquí están Trancas y Barrancas. No cuelgues. Todo el público, ¡un aplauso para ella! Más pruebas, imposible”, dijo el conductor, sin respuesta. “¿Sigues ahí? ¿Cómo te llamas?”, insistió.

“Ay, no sé. Esto es una broma, ¡esto es una broma!”, comentó la interlocutora al fin, poniendo en duda que estuviesen llamando realmente desde la televisión.

La llamada más difícil de 'El Hormiguero'

A continuación empezó el reto de tratar de convencer a la protagonista mientras ella sólo respondía con monosílabos o incómodos silencios. “¿Dime qué podemos hacer para que sepas que no es una broma? Pon Antena 3 un momento, estamos en directo”, dijo Motos. “¿Por qué no nos dices tu nombre? Para que veas que no es una grabación. Si nos dices tu nombre lo ponemos en la tele para que nos creas. Si quieres decir un seudónimo, puedes decir 'me llamo anónima'”, aportaron por su parte las hormigas.

Sin respuesta al otro lado, desde El Hormiguero tuvieron que seguir insistiendo: “¿Sigues ahí? ¿Has puesto la tele?”. “Nos está gastando la broma ella a nosotros”, comentaron irónicos Trancas y Barrancas. “Amiga, vamos a imaginar por ejemplo que te llamas anónima. ¿Crees que puedo hacer una broma con cien personas que griten a la vez 'anónima'?”, llegó a plantear Motos.

Después de tres minutos de llamada, y tras escucharse que había encendido la televisión, la espectadora se lanzó a responder: “Me llamo Mari Carmen”. Fue entonces cuando empezó por fin el reto, pero sin éxito. “Mari Carmen, Julián te va a hacer una pregunta y si sabes la respuesta te llevas 3.000 euros”, apuntó Motos. “Seguro que no la sé”, anticipó ella, que a la pregunta de “¿sabe usted que es lo que quiero?” contestó “3.000 euros”.

“Te mandamos un abrazo, pero no puede ser”, lamentó el presentador de El Hormiguero, dando por finalizada la llamada más complicada a la que se han enfrentado en el programa.