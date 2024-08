Luján Argüelles aclara la duda de si será “borde” en 'El rival más débil' con su corte a Leticia Sabater en la nueva promo

La temporada 2024/2025 nos va a traer, entre otras novedades, el regreso a nuestra televisión de El rival más débil. El concurso de preguntas y respuestas llegó a España en la primavera de 2002, y nada más aterrizar en La 1 llamó la atención por las “faltadas” que su presentadora original, la actriz Nuria González, solía soltar a los concursantes.

“¿Quién de vosotros se ha dejado el cerebro en casa?”, “¿quién de vosotros tiene un carácter en ignorancia?” o “menos mal que no hace falta pensar para respirar” fueron solo algunas de las “borderías” que se oyeron durante las dos temporadas que duró el formato, la segunda con Karmele Aranburu al frente.

Ahora, dos décadas después, El rival más débil vuelve, pero a Telecinco y con Luján Argüelles como presentadora. La noticia salió a la luz hace ya varios meses, pero quedaba por saber si Luján sería tan “borde” con los concursantes como sus predecesoras. La última promo emitida despeja la duda y confirma que sí, que la asturiana tampoco se va a andar con rodeos.

Bien lo sabe Leticia Sabater, su primera 'víctima' conocida. En la promo, Luján formula la siguiente pregunta: “¿La suculentas son un tipo de planta o una bacteria?”. Leticia Sabater responde “bacteria” a la par que escribe el nombre de la soprano Ainhoa Arteta, una de sus rivales en plató, sin 'h'. Luján Arguelles no deja pasar la oportunidad de soltarle el siguiente comentario: “Bacteria que se come las 'h' porque has escrito Ainhoa sin 'h'”.

📹Luján Argüelles le da un zasca a Leticia Sabater en la nueva promo de 'El rival más débil' pic.twitter.com/fupLf6TeZH — Tweets de tele (@teletuits) August 23, 2024

Así es 'El rival más débil'

Ocho famosos trabajarán en equipo a lo largo de siete rondas para tratar de conseguir hasta 50.000 euros. Al final de cada ronda, tendrán que votar al que consideren el rival más débil y será expulsado de la competición. Colaborarán para conseguir aumentar el bote grupal? ¿Habrá estrategias con las que competirán? Seguramente. Pero.. ¿Se traicionarán?

Por El rival más débil pasarán, entre otros muchos famosos, Toni Cantó, Jesús Álvarez, Alaska, Samanta Villar, César Muñoz, Susana Díaz, Víctor Gutiérrez, Nicolás Coronado, Jorge Sanz, Anabel Alonso, Elena Furiase, María Adánez, Leo Harlem, Soy una Pringada, Goyo Jiménez, Dioni (Camela), María Peláe, Rafa Sánchez (La Unión), Leticia Sabater y Juan Ramón Lucas.