Malcolm Treviño-Sitté reivindicó que dejen de pedir acento a los actores negros: “Que no sea lo importante”

La entrega de La Revuelta, de este jueves, se grabó hace unos días porque David Broncano y parte de su equipo debían estar hoy recogiendo su Premio Ondas.

El entrevistado de la noche fue Malcolm Treviño-Sitté que acudió para promocionar Detective Touré, su primer papel protagonista en una serie de prime time. Preguntado sobre sus interpretaciones anteriores recordó Aquí no hay quien viva, donde estuvo hasta en dos ocasiones: “En una hacía de negro con acento y el otro sin acento”.

Al escuchar tal situación, Broncano señaló que suele ser una queja entre sus “amigos actores negros, que les pidan que pongan acento”. Por lo que preguntó a Malcolm si eso seguía pasando o pasaba menos. A lo que el intérprete respondió:

“No sé si pasa menos pero creo que es momento de que empiece a pasar. No te preparas para hacer personajes con acentos de otros lados. Que no sea lo más importante que tenga o no acento”, reivindicó.

Y aclaró que no quería que pareciera “una queja porque es trabajo y porque hay personajes que sí hablan así, pero sí que te gusta meterte en la piel de personajes con tu acento perfectamente”.

De hecho, también recordó haber tenido un pequeño papel en la serie Periodistas y “¿sabes de qué hacía?”, hizo adivinar a Broncano, para desvelar: “De negro con acento, hermano”, resolvió entre risas.

Finalmente, el presentador quiso saber su opinión sobre la pregunta de si es más machista o racista: “Considero que no debe hacerse (...) Yo he crecido con discriminación entonces la rechazo por completo”, zanjó. Para acabar su entrevista haciendo beatbox con Grison.