Malú da el golpe y cierra su equipo en 'La Voz', que vivió la inesperada confusión de dos aspirantes: “Me habéis engañado”

La Voz vivió este viernes una gala de auténticas emociones con la celebración de las quintas Audiciones a ciegas de la presente edición en Antena 3. Todo ello, en una noche en la que Malú dio un golpe sobre la mesa al cerrar antes que nadie su equipo para la siguiente fase del concurso. Además, dos concursantes acapararon el foco por una misma confusión ante los cuatro coaches del talent musical de Atresmedia.

Como decíamos, Malú fue la gran protagonista de la velada, ya que consiguió de una sentada las cuatro voces que necesitaba para culminar su escuadrón: Úrsula, Zuleira, Marta y Rorro fueron los aspirantes seleccionados por la artista, que no dio crédito ante el lapsus que cometió la primera de ellos tras su actuación.

Después de interpretar Si a veces hablo de ti, de José Luis Rodríguez, Úrsula no se dio cuenta de que Malú había decidido girarse en el último segundo de la canción, tal y como destacó Eva González en la sala en la que esperaba junto a sus familiares. Por tanto, la concursante se mostró pasiva, sin manifestar un atisbo de ilusión mientras la cantante le daba su valoración, lo que provocó un divertido momento ante los jueces.

Fue entonces cuando Pablo López se dio cuenta de lo que estaba pasando: “No sabe que se ha girado, ¿no?”, advirtió a la madrileña, que se lanzó a confirmar a Úrsula que estaba dentro del programa. “¿No te has dado cuenta de que yo me he girado? ¡Estás en mi equipo!”, exclamó, provocando una gran alegría en la participante. “Ay, Dios mío de mi alma. Yo no me he dado cuenta de nada”, reconocía para finalmente ir corriendo a abrazar a su coach. “Yo pensaba que me lo estaba diciendo por cordialidad, para que me fuera a Triana a cantar otra vez”, bromeó a cámara la joven.

La otra confusión que despertó risas en 'La Voz'

La cosa no quedó ahí y esta no fue la única equivocación de la noche. Luis Fonsi se quedó a dos concursantes de cerrar su equipo tras alzarse con la voz de Chris, un aspirante al que casi le ocurre lo mismo que a Úrsula. Durante su actuación, el joven permaneció en todo momento con los ojos cerrados, sin escuchar que Luis Fonsi y Pablo López habían apretado el pulsador para girarse y luchar por ficharlo.

“No he abierto los ojos en todo el rato”, empezó diciendo. “Me habéis engañado porque siempre que veo los vídeos pienso que yo escucho el 'TAS' [el habitual sonido del pulsador] y no lo he escuchado”, comentó despertando las risas de los coaches, que compitieron por convencerlo de que se uniese a sus equipos. Chris, finalmente, optó por unirse a las filas del puertorriqueño, asegurando que “desde mi niñez he crecido con su música”.

De esta manera, Antonio Orozco y Pablo López llegan a la última noche de Audiciones a ciegas más rezagados que sus compañeros. Al primero, qué pescó a Manuel Ayra, Paquito Carmona y José Jiménez, le faltan tres 'talents' para cerrar su equipo; mientras que al segundo, que solo se hizo con la maestría de Pol Cardona, le restan cuatro voces más.