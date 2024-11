Matías Prats vivió 'in situ' los abucheos a los reyes: “Que hayan querido seguir ahí y escuchar a los afectados tiene valor”

Este domingo, laSexta decidió posponer la entrevista de Salvados con Rita Maestre sobre el caso Errejón para emitir un especial de El Objetivo dedicado a la Dana. En dicha entrega, Ana Pastor habló con la alcaldesa de Paiporta, con el de Aldaia, con el de Utiel, con Raúl Esteban - jefe de bomberos de Alcorcón-, entre otros.

Pero antes de charlar con todos ellos, la presentador conectó con Matías Prats - desplazado hasta las zonas afectadas- porque había coincidido con los reyes, con Pedro Sánchez y con Carlos Mazón en su visita accidentada a Valencia.

La presentadora mostró imágenes del periodista hablando con el rey Felipe justo antes de que empezara la violencia contra ellos. Una situación que Matías relató: “Una vez que le saludo, habrán pasado 30 segundos, o 40, no más. Y empezó todo. Yo también he recibido barro. He pensado que 'madre mía, dónde se van a meter', y han comenzado a llover objetos, barro... el primer impacto de barro se lo ha llevado desgraciadamente la reina”.

Una situación a la que llegaron los reyes tras la marcha de Sánchez y Mazón: “El protocolo de seguridad se ha llevado al presidente del Gobierno (...) pensaba que el protocolo se ejercería sobre sus Majestades pero yo no sé si no lo han querido aceptar ellos mismos o no se ha practicado con ellos. El caso es que han dicho 'adelante, queremos tener contacto con esta gente'. Un gesto que encerraba cierto valor porque la situación era muy agobiante. Había mucha gente con una lógica indignación. Tal vez no era el momento oportuno para elegir una vista”. Palabras con las que estuvo de acuerdo Pastor: “Probablemente una visita innecesaria”.

Preguntado por el gesto del rey de pedir a los vecinos de Paiporta que no “hicieran caso a todo lo que se publica proque hay mucha intoxicación informativa”, Matías respondía: “Ha sido una reacción valiente por parte del Rey, porque había mucha indignación, mucho cabreo, mucha decepción con la tardanza en la asistencia, este pueblo ha sufrído muchísimo. (...) El rey ha demostrado mucha convicción en sus propositos y mucho valor (...) Él ha querido escucharles y darles la oprotunidad de que se quejen ante él”.

Sobre esa misma “intoxicación” de la que habló Felipe VI, Pastor hizo referencia para dar paso a un vídeo que muchos dicen que no se ha mostrado: “En las redes, esa intoxicación a la que se refiere el rey, se está diciendo que los medios no estamos hablando de Bonaire. Pues sí, llevamos varios días hablando de Bonaire y mostrando imágenes como estas”.

Momento en el que dio paso a imágenes duras de lo vivido en el centro comercias afectados.