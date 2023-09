Mediaset cierra su diario digital Nius y busca “potenciar los informativos”: “Queremos cambiarlo todo”

La revolución de Mediaset en todos sus informativos no sólo implica lo que los espectadores ven y verán en pantalla, con la apuesta por el sello de El Desmarque en sus deportes, la anunciada vuelta de Noticias Cuatro, y también la esperada remodelación de Informativos Telecinco. Además, implica decisiones empresariales de calado para el grupo audiovisual.

Mediaset anuncia la recuperación de Noticias Cuatro y la remodelación de Informativos Telecinco

Mediaset España ha decidido cerrar Nius, su diario digital que abrió en el año 2019 y se despedirá en apenas un mes, el próximo 10 de octubre, como adelantó EsDiario. La decisión, como nos explica el director de Informativos del grupo, Juan Pedro Valentín, “es más bien una consecuencia” provocada por el análisis que la nueva dirección del grupo realizó con la intención de “potenciar los informativos”: “Nos enfrentamos a determinar cuándo íbamos a empezar, y con quién íbamos a hacer los informativos de Cuatro. Y una de las primeras decisiones fue que, como hace 4 años cogimos a la gente que estaba en Cuatro y la pasamos a Nius, hiciéramos un proceso a la inversa”.

De esta forma, y pensando siempre en potenciar los informativos, estos profesionales se encargarán de hacer las nuevas Noticias Cuatro, pero no sólo eso porque sus responsables quieren “cambiarlo todo, lo que implicará en movimientos internos”. Para simplificar, los empleados de Nius pasarán a la redacción de televisión, a hacer Noticias Cuatro o Informativos Telecinco.

Decidido ese trasvase de personal, la segunda pregunta era qué hacían con Nius, con la cabecera. “El análisis es que para nosotros Nius ha sido un caso de éxito, la hemos colocado como la segunda web en audiencia de esta casa, y ha crecido mucho en sólo 4 años. Pero llegamos a la conclusión de que no tiene sentido de cara al futuro potenciar las webs de Noticias Cuatro e Informativos Telecinco, y además tener Nius. Estudiamos muchas posibilidades, y la conclusión a la que hemos llegado es que Nius como cabecera difícilmente se podía mantener, porque lo que queremos es potenciar los informativos, y también sus webs”. Nius cerrará, y estudian migrar parte de sus contenidos a las webs de informativos.

Juan Pedro Valentín incide en que el proceso no ha sido cerrar Nius y por ello recuperar Noticias Cuatro, sino al revés: querer recuperar Noticias Cuatro y potenciar los informativos, y para ello ven necesario cerrar Nius. La intención es tener una redacción que se encargue de los Informativos de Cuatro y de Telecinco, y que su trabajo tenga siempre también el respaldo de las webs. En esa reinvención influye también algo más técnico como que las webs de los informativos son de Megamedia, otra empresa ligada a Mediaset, pero distinta al fin y al cabo, lo que provocaría que para que los empleados pasasen de una labor a otra tuviesen que cambiar de empresa y podría variar su unión contractual con el grupo.

El director de Informativos resume esa pretendida sinergia que buscan explicando que la intención es que “la gente que está en la redacción de televisión aporte contenidos a las webs de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro. Esas webs tienen su redacción propia, pero la gente de la tele tiene que trabajar pensando en cómo aportar sus contenidos, y hacer artículos para ellas. Será un añadido a su trabajo en la televisión”.

Debajo de todo los cambios, como Juan Pedro Valentín nos afirma haber trasladado a su redacción, está su determinación de “cambiar un modelo que no hemos cambiado durante muchísimos años, también con todas las estructuras de trabajo, métodos, hábitos, lenguajes... Es fundamental para que se traslade al producto”. El director de Informativos aclara: “Utilicé una expresión que era 'tenemos que poner todo patas arriba', y me refiero a internamente poner así nuestras cabezas, nuestra forma de trabajar, para llegar a donde queremos llegar y que el espectador diga: pues sí, han cambiado”.

Borja Prado y la línea editorial

Al preguntarle si alguna vez Borja Prado como presidente influyó en la línea editorial de los Informativos, ya que en un principio Mediaset explicó que asumía, literalmente, “las labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos”, aunque luego se le limitó a responsabilidades institucionales, Valentín es directo: “Sí claro, pero es que yo he trabajado con dos presidentes, Alejandro Echevarría y Borja Prado, con los dos he tenido y tengo un excelente contacto, ellos nos aportan muchas cosas y puntos de vista, y todo lo hacemos en común con el consejero delegado”.

Al cuestionarle directamente si eso no supone aceptar las influencias en la línea editorial de los informativos, su director explica: “Es que justo es todo lo contrario. Tengamos naturalidad y no intentemos darle la vuelta a cosas que no existen. En sus más de 20 años como presidente, nunca se hablaba de que Alejandro Echevarría condicionaba la línea editorial. Los que han querido ver, por esa explicación de sus funciones, que Borja Prado dice qué debemos hacer, decir o hasta si tenemos que meternos con uno u otro; pero es que él es el presidente, y el consejero delegado es Alessandro Salem, que es el que hace la televisión y decide, como cuando estaba Vasile. No ha habido un cambio. Alejandro Echevarría ya se encargaba de las relaciones institucionales, y obviamente se interesaba por la información. Pero lo que hacía era intentar ayudar y aportar”. “Trabajamos en conjunto, en equipo, de una manera en la que todos aportemos en un fin común desde nuestras responsabilidades. Y obviamente, yo ahora reporto a Alessandro Salem”, resume Valentín.

Ahora que Telecinco realiza una importante y profunda reestructuración de su parrilla, y que los nuevos magacines matinales y de tarde de Ana Terradillos, Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana también abordan la información, Juan Pedro Valentín aclara que desde su puesto “no entra en lo que hacen los programas”. “Puedo tener opinión, como todos, pero no es mi cometido”, dice, y aclara su buena relación con la dirección de programas.

Al repreguntarle sobre cómo el tratamiento y la línea editorial de esos magacines pueden influir en la imagen general de la información en la cadena, Valentín responde: “La pregunta es absolutamente pertinente, y la respuesta es que yo me dedico a mis funciones. Pero obviamente que todo tiene una influencia, que las cadenas generan una imagen con todos sus productos”, lo que le lleva a una reflexión: “Antes la información sólo entraba en los informativos. Si pasaba algo, entrábamos rompiendo la programación e informábamos. Ahora los programas ya son informativos con entretenimiento, mezclan. La pregunta entonces es cuál es el papel de los informativos en ese mundo en el que continuamente se informa, y ese es el reto que tenemos: creo que los informativos deben atesorar la credibilidad absoluta de la información, ordenarla, aclararla y resumirla; frente a momentos donde se opina sobre ella o incluso se bromea como parte del entretenimiento”.

Piqueras, Noticias Cuatro y el plató de Informativos Telecinco

Tras el anuncio en el FesTVal de Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset, aprovechamos la conversación telefónica con Juan Pedro Valentín para que el director de Informativos del grupo nos dé más detalles sobre el futuro en las dos cadenas.

Sobre Telecinco, comienza aclarando que Pedro Piqueras “seguirá presentando hasta que él quiera”, dejando en manos del periodista la decisión de su adiós (un rumor recurrente en los últimos años), y sin poner plazos ni fechas: “No estamos planteando nada, ni para enero ni nunca. Yo no tengo ni idea de si en enero estará, y trabajamos con la posibilidad de que esté, o con la de que no esté, porque él será quien lo decida. Yo no tengo ningún elemento trasladado por él de que no vaya a estar”.

Al hablar del regreso de Noticias Cuatro, Valentín aporta que ese informativo ha generado un recuerdo nostálgico de su primera etapa que hace que mucha gente reclame su vuelta, pero que ellos desean adaptarlo: “Queremos hacer Noticias Cuatro recuperando lo que tradicionalmente ha sido, pero que sea un informativo nuevo y moderno, porque el tiempo ha pasado. Intentaremos recordar cosas de las que se hacían, tener esa memoria, pero mucho más actualizados a los tiempos que vivimos”.

Sobre los platós, teniendo en cuenta que Informativos Telecinco lleva más de una década con el mismo decorado, Valentín reconoce que “efectivamente, vamos a cambiarlos”, aunque simplemente incluye ese proceso en el cambio total que quieren realizar: “No es poner el plató un poco más bonito, queremos cambiarlo todo: los platós, la forma de trabajar... todo”.

En esos cambios, cabe pensar que también se produzcan entre los presentadores, como ya ha ocurrido con los Deportes a través de El Desmarque. Aclarado ya lo de Piqueras, Valentín deja claro que priorizan siempre el talento interno porque “tenemos un montón de presentadores buenísimos, por eso miraremos dentro de la casa”, aunque tampoco cierra la puerta a incorporaciones: “Siempre estamos mirando fuera, pero el primer sitio donde miro es dentro”.