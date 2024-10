Mediaset vuelve a formar parte de la Academia de TV tras abandonarla en 2013

Mediaset España se reincorpora a la Academia de Televisión, de la que dejó de formar parte en diciembre de 2013. La compañía y la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual “han renovado el convenio de colaboración y pertenencia al Consejo Asesor de la Institución para el desarrollo de actividades conjuntas”, dice el grupo televisivo en su comunicado.

En virtud de este acuerdo, Mediaset colaborará con los objetivos fundacionales de la Academia para la realización de actividades dirigidas a la promoción y defensa de la imagen pública del audiovisual y del conjunto de sus profesionales, al desarrollo y perfeccionamiento de sus oficios y al impulso del debate y el diálogo del sector en España. El convenio ha sido firmado por el director general corporativo de Mediaset España, Mario Rodríguez Valderas, y la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, que hace un mes fichó por Telecinco para presentar sus informativos de fin de semana junto a David Cantero.

Mediaset España aportará a la Academia de Televisión recursos para la realización de actividades dirigidas a potenciar el desarrollo de la industria audiovisual y participará en todos los actos y premios organizados por la institución. Además, asistirá a las reuniones anuales del Consejo de la Academia, realizando cuantas aportaciones considere oportunas, al igual que el resto de sus miembros.

“Con esta alianza se suma un eslabón imprescindible al Consejo de una institución cada vez más representativa, diversa y punto de encuentro para los profesionales, las televisiones generalistas, públicas y privadas, y las plataformas audiovisuales que operan en nuestro país”, concluye la nota emitida por Mediaset.

Mediaset rompió con la Academia en 2013

Hasta esta reincorporación, Mediaset llevaba sin formar parte de la Academia de Televisión desde finales de 2013. De hecho, a partir del 1 de enero de 2014 renunció a pagar la cuota anual de 24.000 euros que debían abonar las cadenas nacionales para estar en la institución.

El motivo de esta decisión no fue económico, sino que desde la compañía audiovisual consideraban que sus series y programas recibían de manera sistemática menos nominaciones y premios que TVE y Atresmedia en los ya tradicionales Premios Iris. “No hemos dejado de dormir por no ganar estos premios porque la academia no nos representa. Nos han dado un premio a los realitys por la voluntad que ha tenido alguien de no excluirnos, pero el año que viene no presentaremos más candidaturas”, aseguró Paolo Vasile en aquella época.

Ahora, casi 11 años después, Mediaset vuelve a la Academia de Televisión para seguir retomando la relación con aquellos eventos e instituciones con los que rompió en la última década de la etapa Vasile. En 2023, por ejemplo, el grupo volvió al FesTVal de Vitoria tras nueve años de ausencia, y el pasado mayo regresó a la UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) después de cinco años fuera de ella.