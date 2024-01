Los mensajes cruzados de Marta Carazo y Carlos Franganillo antes de sus debuts en TVE y Telecinco: “Nos veremos de reojo”

Marta Carazo y Carlos Franganillo han demostrado su buena relación solo horas antes de mantener su primer duelo televisivo. Los dos periodistas, ahora al frente del Telediario 2 de TVE y de Informativos Telecinco 21:00 horas, respectivamente, se han deseado suerte públicamente de cara a su estreno en sus nuevos puestos.

Tras ejercer durante los últimos tres años como corresponsal en Bruselas, Carazo llega para tomar las riendas del TD2, que dejó vacante Franganillo tras fichar en noviembre por Telecinco, para liderar la nueva etapa de sus servicios de informativos una vez jubilado Pedro Piqueras. Durante las últimas semanas, una vez el periodista madrileño abandonó la disciplina de la corporación pública, Ana Roldán había venido liderando la segunda edición del noticiario, y a ella y a su “trabajazo” era a quien Carazo comenzaba refiriéndose en X (antigua Twitter).

“Siempre profesional, impecable, discreta y entregada. Increíble su trabajo desde noviembre. Un lujo tenerte cerca, Ana”, escribía Carazo, que centraba sus palabras en el antecesor, Franganillo, a quien deseaba buena suerte.

“Lo vas a bordar en tu estreno, como siempre. Sé tú mismo y disfruta de la aventura. Te mando un beso, amigo. ¡Nos vemos pronto!”, escribió ella junto a una fotografía de ambos.

Él no tardó en responder y mandarle buenos deseos: “Suerte y éxitos, Marta. Nos veremos de reojo”, contestaba él, que también se acordaba de sus excompañeros: “Mi reconocimiento a Ana y a todo el equipo. ¡Vamos!”.

También quiero desearte suerte @cfranganillo . Lo vas a bordar en tu estreno, como siempre. Sé tu mismo y disfruta de la aventura. Te mando un beso amigo. ¡ Nos vemos pronto ! pic.twitter.com/yP4sK4DlFx — Marta Carazo (@mcarazoseb) 15 de enero de 2024

Suerte y éxitos ,Marta. Nos veremos de reojo. Mi reconocimiento a Ana y a todo el equipo. ¡Vamos! — Carlos Franganillo (@cfranganillo) 15 de enero de 2024

En declaraciones a verTele, los dos profesionales se habían dedicado palabras de afecto. Sin ir más lejos, Franganillo reconoció que ella era su “opción favorita” para sucederle. “Mantenemos una muy buena relación de amistad y le tengo una enorme admiración. No sé si fue premonitorio o no, pero yo creo que es uno de los rostros que mejor explican asuntos complejos en televisión”, decía de ella.

Carazo, por su parte, recalcaba que son amigos, y “eso está por encima de todo”. “Para mí no es una competición. Si me lo tomara así no sé si habría aceptado, porque estaría más nerviosa. Yo vuelvo a Torrespaña a hacer lo mejor con gente que trabaja fenomenal”, agregó.