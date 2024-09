Movistar Plus+ presenta su nueva docuserie sobre Alaska “sin líneas rojas” y una diferencia clave con la de Bosé

Movistar Plus+ ha arrancado este martes 3 de septiembre su paso por el FesTVal 2024 con la presentación de Alaska Revelada, su nueva docuserie centrada en la figura de la artista que se estrenará en diciembre y que se puso en marcha con un objetivo: “Queríamos que su legado quedase reflejado en un documental que le hiciera justicia”.

Así lo ha afirmado Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele y que ha contado con la presencia de la protagonista del proyecto y sus máximos responsables: el productor ejecutivo de Movistar Plus+ Jorge Ortiz de Landázuri y la directora Pite Piñas.

“Alaska es un personaje superexpuesto a los medios, del que se conocen muchas cosas, pero desde el principio quisimos que fuera un documental con una mirada muy distinta”, ha expresado el directivo de la plataforma, que hace apenas un año presentó también en Vitoria una docuserie sobre Miguel Bosé con la misma productora.

Con ese estreno como referencia, la propia Alaska ha querido marcar distancias desde un inicio: “Este proyecto se diferencia muchísimo del de Miguel Bosé porque él es un gran misterio para el espectador y yo siento que no lo soy, porque yo lo he contado todo siempre. Cuando llegó la propuesta, viendo que no es el documental al uso que hace un repaso cronológico por tu carrera, poder contarlo desde otro punto de vista y el equipo fueron los que me dieron la confianza para decir que sí”.

Al frente de ese equipo de confianza está la directora Pite Piñas, quien ha podido conocer la cara más desconocida de Alaska: “Pite ha leído mis diarios con mis cosas más íntimas porque creo que es importante para el documental”, ha comentado la protagonista, al tiempo que ha admitido que “después de la primera sesión con ella acabé muy tocada. Tener que remover cosas es complicado”.

“Las críticas afectan, pero no puedes dejar que te condicionen”

Los responsables han asegurado que Alaska Revelada es una docuserie sin líneas rojas. No obstante, Alaska sí ha confesado qué ha sido lo que más pudor le ha dado a la hora de abrirse ante las cámaras: “No es un tema concreto, sino la realidad de plasmarlo todo junto. En una biografía tu vida implica también la de muchas personas, y eso da mucho pudor”.

“Revisarlo todo me ha servido para darme cuenta de cómo estaba yo en muchas situaciones. Por un lado me he visto más frágil de lo que yo me creo, pero por otro también más poderosa. A pesar de todo lo que he vivido estoy aquí”, ha agregado Alaska, que también ha reflexionado sobre cómo ha afrontado la crítica a lo largo de su carrera.

“No me afectan las críticas, es el cúmulo. Como artista y como persona estoy acostumbrada a la crítica desde que tenía 12 o 13 años. Cuando partes de ahí, obviamente no es que no te importe, es que has partido del punto más bajo. Tienes la sensación de que no le gustas a nadie. Sí afectan, pero no puedes dejar que eso te condicione (...) Es una constatación de qué malos somos muchas veces los seres humanos”, ha afirmado.

Sobre su relación con la televisión, Alaska ha contado que “he rechazado programas musicales donde hay que juzgar a otros músicos. A mí eso no me interesa, me divierte mucho más estar haciendo otras cosas en televisión, otro tipo de formatos y documentales como este cuando ha llegado en el equipo adecuado”.

A su lado, el productor ejecutivo de Movistar Plus+ ha hablado sobre la tendencia de la plataforma con este tipo de proyectos y ha asegurado que “no vamos a hacer biografías de todo el mundo. Creemos que es importante elegir a personajes que son iconos populares, y eso es una palabra muy grande”.

Sobre 'Alaska Revelada'

Icono transversal, cantante, actriz y presentadora, Olvido Gara ha dejado una huella imborrable en la historia de la cultura pop universal. Alaska Revelada, la nueva serie documental original Movistar Plus+ en colaboración con Shine Iberia, repasa la vida y la carrera de la artista internacional perfilando el lado más desconocido de la estrella.

Desde su infancia en México hasta la actualidad, convertida en un referente musical y cultural para millones de personas, la producción acompaña a Alaska durante tres episodios en un emocionante viaje que recorre, por primera vez y en exclusiva, su impactante trayectoria vital.

Fascinada desde muy pequeña con la estética glam, la serie documental revive, entre otros, los momentos más transgresores de la Movida Madrileña, una época de libertad y desenfreno en la que se convirtió en musa y en la que experimentó con las drogas y el sexo. La serie documental, que recorre la evolución única de la artista y la persona más allá del personaje, se acerca a la relación tan personal de Olvido con la cirugía estética y recupera alguno de los pasajes en los que la artista ha sabido resurgir de sus cenizas como un ave fénix, capaz de adaptarse a todas las circunstancias.

Rodado durante 4 meses en más de 30 localizaciones entre Madrid y México, 'Alaska Revelada', cuenta con el exclusivo testimonio de la cantante, su círculo más íntimo -entre los que se encuentran su madre América, su marido Mario Vaquerizo, Nacho Canut o Bibiana Fernández- y perfila el retrato más íntimo y desconocido de la artista. Compañeros de profesión y celebridades del mundo de la cultura, el espectáculo, o el periodismo como Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Raphael, Aitana, Ana Torroja, Topacio Fresh, Fabio McNamara, Federico Jiménez Losantos y Carlos Jean, entre otros, ofrecerán también su particular visión sobre la icónica artista.

Con este nuevo proyecto, Movistar Plus+ sigue apostando por la línea editorial de la no ficción, con productos originales que muestran nuestras historias desde otro punto de vista como 'Bosé Renacido', 'Bisbal', 'Lola', 'Raphaelismo'... ‘Alaska Revelada’ es una docuserie que cuenta con imágenes de archivo y testimonios del artista, que se sincera como nunca antes lo había hecho.