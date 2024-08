Los 'Mozos de Arousa' vuelven a hacer historia: acumulan el tercer premio más grande de la televisión en España

Los 'Mozos de Arousa' continúan haciendo historia dentro y fuera de Reacción en cadena. Dentro, porque siguen sin invictos después de 15 meses en el concurso de Telecinco, tiempo en el que han acumulado 2.277.433 euros. Y fuera, porque esta cifra ya es el tercer mayor premio ganado en un programa de televisión en España.

El equipo formado por Raúl, Borjamina y Bruno ha escalado a la tercera posición del ranking, tal y como apunta El Confidencial, después de que este lunes sumaran 26.500€ más a su casillero particular. Hasta ahora han ganado 2.277.453 euros, que son 5.000 más que los que ganó Rafa Castaño hace un año y medio en Pasapalabra (2.272.000€).

El sevillano ha caído al cuarto puesto de la lista, pero todavía puede presumir de ser el ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra, el concurso que más puestos ocupa en el top-10 (6). Rafa ostenta la primera posición del veterano concurso, seguido de Eduardo Benito (2.190.000€), David Leo (1.866.000€), Pablo Díaz (1.828.000€), Juan Pedro Gómez (1.674.000€) y Fran González (1.542.000€).

Pese a sus desorbitantes premios, ninguno de los seis supera a los Mozos de Arousa ni a los ocupantes de los dos primeros puestos, ambos surgidos del mismo concurso: ¡Boom! La segunda posición es de 'Los Rockcampers' con 2.326.000€, una cifra que los 'Mozos de Arousa' están cerca de alcanzar. Y la primera, de los míticos 'Los Lobos' con 6.689.000€, un bote, a priori, mucho más inaccesible para los tres jóvenes de Villagarcía de Arousa.

Ranking de los mayores premios de la TV en España:

Los Lobos (¡Boom!): 6.689.700 euros Los Rockcampers (¡Boom!): 2.326.500 euros Mozos de Arousa (Reacción en cadena): 2.277.443 euros Rafa Castaño (Pasapalabra): 2.272.000 euros Eduardo Benito (Pasapalabra): 2.190.000 euros David Leo (Pasapalabra): 1.866.000 euros ⁠Pablo Díaz (Pasapalabra): 1.828.000 euros Óscar Díaz (Pasapalabra): 1.816.000 euros Juan Pedro Gómez (Pasapalabra): 1.674.000 euros Los Dispersos (¡Boom!): 1.546.400 euros

Eso sí, hay que aclarar que en ¡Boom!, a diferencia que en Reacción en cadena, los concursantes sumaban dinero por cada entrega que llegaban a la bomba final y, además, aspiraban a un bote que no paraba de crecer hasta que desactivaban dicha bomba. Los 'Mozos de Arousa', en cambio, 'solo' aspiran cada tarde a un máximo de 150.000€ (aunque habitualmente suele ser menos) en la última prueba de Reacción en cadena. Y además, si no la superan, ese día no suman dinero a su premio. Por tanto, algunos días la cantidad crece y otros no, mientras que en ¡Boom! crecía siempre.

Así pues, el primer puesto de Los Lobos parece estar a salvo. Al menos hasta que empiece la nueva etapa de ¡Boom!, que próximamente arrancará en Cuatro con Christian Gálvez al frente. De surgir un equipo tan potente como el que formaron en su día Valentín Ferrero, Manu Zapata, Erundino Alonso y el añorado José Pinto (después sustituido por Alberto Sanfrutos), la primera posición podría verse amenazada.

Hasta entonces, las variaciones del top-10 pasan, principalmente, por la subida de los 'Mozos de Arousa' al segundo puesto en detrimento de 'Los Rockcampers', ya que el actual bote de Pasapalabra está en estos momentos en 500.000€.