'Naked Attraction', el inesperado impacto de Max en su lanzamiento a golpe de virales

El lanzamiento en España de la nueva plataforma Max, heredera de HBO Max, se ha visto impulsado por el impacto inesperado de uno de los títulos de entretenimiento que se incluyó en el catálogo sin gran expectación, y que ha acabado llevándose toda la repercusión en sus primeros días.

Hablamos de Naked Attraction, un dating show nudista presentado por Marta Flich que llevaba tres años en el cajón de Discovery y que está acaparando la conversación en redes sociales desde el pasado 21 de mayo, día en que vio la luz.

Ya lo anticipaba la propia Flich en la presentación por todo lo alto de Max, a la que asistió verTele. “Habrá polémica”, afirmó, y no se equivocaba. Y es que ha sido estrenarse en España y llenarse X -anteriormente conocida como Twitter- de vídeos del programa, con reacciones de todo tipo: desde el humor al asombro, pasando también por las críticas y la indignación. Incluso una exigencia de cancelación de una organización ultracatólica y defensora del Valle de los Caídos.

Como ya contamos, Naked Attraction es un formato británico que cuenta con una larga trayectoria internacional. Se estrenó en la cadena Channel 4 de Reino Unido en 2016, cuando ya levantó ampollas por sus imágenes explícitas. Sin embargo, lleva emitiéndose de manera ininterrumpida desde entonces y ya acumula doce temporadas, además de las distintas versiones en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, Polonia, Suecia y Países Bajos.

Esta adaptación española se grabó en 2021 a cargo de Fremantle, productora de programas como Mask Singer y Got Talent, con una Marta Flich al frente que todavía no había debutado en GH VIP. En ese momento no encontró casa televisiva y aunque se anunció su estreno en la plataforma Discovery+, tras la fusión de Warner y Discovery ha acabado viendo la luz en el nuevo servicio Max, ya sin la marca HBO en el nombre.

Las reacciones a 'Naked Attraction' tras su estreno

Este particular dating show propone dejar a un lado los prejuicios y apuesta por la naturalidad a la hora de encontrar pareja. En cada programa, dos personas buscan a su par ideal entre 6 solteros, a los que vemos dentro de unas cabinas que van dejando al descubierto poco a poco sus cuerpos totalmente desnudos.

Y es precisamente este nudismo, y las conversaciones entre la presentadora y los participantes en torno a los atributos físicos de los pretendientes, lo que se ha viralizado en los últimos días y lo que está generando un mayor número de reacciones en redes sociales. Tantas, que el nombre de su presentadora ha sido Trending Topic y el programa se ha situado como número uno en el top-10 de contenidos más vistos de Max, según la propia plataforma.

Entre los post más virales en X encontramos principalmente vídeos del programa explícitos, que llevan a un gran número de usuarios a descubrir por primera vez el formato y sorprenderse por lo que ven. Incluida Fani Carbajo, ex de La isla de las tentaciones, que reacciona con un “¡vaya tela!” a uno de ellos.

También se han viralizado otros momentos del dating show en los que Flich cuestiona a la concursante sobre los atributos de sus pretendientes, y en las redes se lo toman con humor: “El nuevo programa de Marta Flich es la polla”. Y al otro lado, quejas sobre el tipo de contenido televisivo que propone Naked Attraction, sacando a la conversación el ya finalizado Mujeres y Hombres y Viceversa, y recordando también lo que sucedió con El Circ de Frank Blanco en 8TV, que fue noticia en 2022 por inaugurar una sección de dinámica similar en la que participantes elegían sus citas sin ropa.

Además, ha llamado la atención la participación de Ricky, un canario-argentino con pasado televisivo. Para quien no le recuerde, Ricardo Natalicchio adquirió popularidad hace unos años por concursar en Gran Hermano 16, la edición que terminó ganando Sofía Suescun. Con ella, precisamente, protagonizó una historia de amor en la casa de Guadalix, en un culebrón a tres con Suso.

De la calificación por edades, al mensaje positivo

Por otro lado, algunos post virales sobre Naked Attraction ponen de relevancia una cuestión que ya recogimos en verTele: la sorpresa generalizada por la calificación por edades del programa en Max, que considera que es contenido apto para mayores de 12 años. “¿En qué nos hemos convertido?”, preguntan en redes.

Cabe recordar que, como también contamos, Movistar Plus+ en su propio servicio lo cataloga para mayores de 16.

Y para finalizar, también pueden encontrarse en redes otros comentarios positivos, en los que se destaca que el programa intente luchar contra los prejuicios. “Me ha encantado la naturalidad de la primera participante. Hablando sin tapujos de sexualidad. Y que aparezcan penes en primer plano y todo tipo de cuerpos. El programa es simplón, pero ayuda a normalizar lo que no debería escandalizar a nadie”, opina el usuario @pomovi, periodista.

Precisamente esta conclusión coincide con lo que expresó Marta Flich en la presentación, y la lectura con la que ella se ha quedado tras esta experiencia televisiva: “No tengo ninguna duda de que el programa higieniza todos los tabúes y prejuicios, hará que se hable y se normalice para darle naturalidad. Es bueno que el cuerpo no sea un agravio, sino sano, conciliador y normal”, dijo la presentadora, que lo calificó como “un proyecto precioso, sano a más no poder, positivo, sin prejuicios. Hay historias tras las personas en este programa que emocionan, como una mujer que sufrió un cáncer de mama que decide ir y decir 'esta soy yo'”.

En ese sentido, Flich comentó que Naked Attraction “es muy diverso, distintas razas, sexualidades, todo. La gente tiene muchos problemas con su físico, y de alguna forma es liberador. Demuestra que todos los cuerpos son bonitos, y que los gustos son infinitos”.