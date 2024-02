Jennifer Lopez, Bad Gyal y Dover, nombres propios en el reparto de temas para la semifinal de 'OT 2023'

OT 2023 se acerca al final de edición con ocho nuevas canciones por delante en la gala del 12 de febrero. Noemí Galera y Manu Guix han realizado el penúltimo reparto de temas de la temporada, de cara a una semifinal en la que tres concursantes llegan ya con una plaza en la final asegurada, Naiara, Juanjo y Paul Thin, que actuarán a modo de exhibición.

Ruslana, Lucas, Bea y Martin se disputan las otras tres plazas restantes para la última gala, la del 19 de febrero. La primera defenderá Let Me Out, de Dover, mmientras que Lucas tendrá que hacer lo propio con la Mariposa Tecknicolor de Fito Páez. Si estos cantan en nuestro idioma, los otros dos lo harán en inglés: Bea tendrá por delante Bette Davis Eyes, el gran éxito de Kim Carnes en los ochenta, mientras que Martin hará lo propio con Murder on the Dancefloor, el hit de Sophie Ellis-Bextor de principios de siglo XXI.

Bad Gyal, Jennifer Lopez y Pablo López son los tres artistas por los que cantarán Paul, Naiara y Juanjo en una gala que se abrirá con Aire, el icónico tema de Pedro Marín.

GRUPAL: 'Aire' (Pedro Marín)

PAUL: 'Fiebre' (Bad Gyal)

RUSLANA: 'Let Me Out' (Dover)

LUCAS: 'Mariposa Tecknicolor' (Fito Páez)

BEA: 'Bette Davis Eyes' (Kim Carnes)

MARTIN: 'Murder on the Dancefloor' (Sophie Ellis-Bextor)

NAIARA: 'Let's Get Loud' (Jennifer Lopez)

JUANJO: 'El Patio' (Pablo López)