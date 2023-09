Patricia Pardo se dirige a Rosa Peral tras estar su padre en Antena 3: “Cualquier alegato en pro de su defensa es estéril”

Rosa Peral está acaparando la atención mediática a raíz del estreno de El cuerpo en llamas, dramatización del crimen de la Guardia Urbana del que es principal condenada, y de Las cintas de Rosa Peral, documental donde ella defiende su versión. Durante las últimas dos semanas, y especialmente en los últimos días, se han multiplicado las entrevistas concedidas a programas desde la cárcel, lo que ya llevó a la Generalitat a sancionar por hacer “mal uso” del régimen de comunicaciones desde prisión.

Rosa Peral carga contra 'El cuerpo en llamas' y Úrsula Corberó, y asegura que no cobró por el documental de Netflix

Este jueves 21, un día después de que Catalunya Ràdio emitiera la conversación con Peral y de que Y ahora Sonsoles tuviese en plató al padre de esta, quien defendió que no había “ninguna prueba” en su contra, Patricia Pardo ha lanzado en Vamos a ver un mensaje contundente a la expolicía encarcelada. Un mensaje, también que puede servir como respuesta a lo que el progenitor quiso defender en Antena 3.

Según Prat daba paso al tema, cediendo la palabra a su copresentadora, esta lanzaba un aviso: “Advertirle a la propia Rosa que cualquier alegato en pro de su defensa es estéril porque está condenada por sentencia firme a 25 años de prisión por haber acabado con la vida de su pareja”, señalaba en alusión directa a Peral.

Pardo reconocía que Peral estaba “de máxima actualidad” por las producciones de Netflix estrenadas en ambos casos el viernes 8 de septiembre, antes de comentar las declaraciones que realizó a la radio catalana.

El padre de Peral defendió a su hija en 'Y ahora Sonsoles'

Como decíamos, pocas horas antes de este segmento de Vamos a ver, Y ahora Sonsoles recibió en plató al padre de Peral, Francisco, quien protagonizó también unas controvertidas declaraciones en exclusiva para defender a su hija.

“Hay que ser muy fuerte para aguantar tantos años escuchar que tu hija es una asesina”, dijo la periodista al invitado, muy emocionado: “Lo dicen con una fuerza tremenda”, se quejaba, que señalaba específicamente a Mayka Navarro por sus declaraciones sobre el caso. Además, Francisco defendía que “no hay ninguna prueba” contra su hija. Esto conllevó aceradas críticas contra el programa, no solo por el tono en torno a este caso sino por lo relativo a su cobertura del de Daniel Sancho. La estrategia, eso sí, le está valiendo para mantener su liderazgo de audiencias frente al recién llegado TardeAR.

La declaraciones de Rosa Peral en medios

En efecto, Peral ha seguido defendiendo su inocencia durante esta ronda de entrevistas a medios que se inició con el cuestionado Las cintas de Rosa Peral, criticado por parte del fiscal Félix Martín y otros participantes por sentirse engañados con el enfoque. Uno de los realizadores, Carles Vidal, reconoce no haber informado de esta perspectiva desde la que se aproximó a la historia, tratando de dar la versión de la sentenciada.

Sea como fuere, en las declaraciones ha sido muy crítica con El cuerpo en llamas: “Lo que están buscando es el morbo sacando lo que dicen que es mi supuesta vida”, asegura, acusando a la producción de generar un “juicio mediático” contra ella. Afirmaba, sobre la serie, que “consideran que con esto pueden ganar un dinero y lo venden y se lucran a mi costa” y hasta muestra malestar por las declaraciones de Úrsula Corberó sobre cómo se aproximó al personaje.

“No encuentro normal la intencionalidad de la serie de Netflix. No veo la intención de informar”, añadió, antes de argumentar que no “pactó” el tono del documental, y aseveró no haber “ganado nada” con estas producciones. Hay que recordar que hace escasos días se conocía que la Justicia embargará los posibles pagos de Netflix a ambos por contar su historia en la ficción.