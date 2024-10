Pelayo Díaz debuta en 'Espejo Público' contestando a Irene Montero y teniendo un roce con Laura Fa: “No me manipules”

Pelayo Díaz ha debutado este lunes como nuevo colaborador de Espejo Público. Y lo ha hecho defendiéndose de las críticas que lleva recibiendo desde la semana pasado, cuando dijo en Ni que fuéramos Shhh que la faltaban “unos euros” para ser padre y pidió a Marta Riesco que le dejara algo de “suelto” para conseguirlo.

Las palabras del estilista fueron interpretadas como una frivolización de la gestación subrogada, hasta el punto de que la exministra de Sanidad, Irene Montero, respondió a las mismas con contundencia: “La explotación reproductiva no es legal en España y está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres. Decir entre risas 'me faltan unos euros, si tienes suelto' es una forma insoportable de banalizar la violencia y vulneración de derechos de mujeres e infancia”.

“No sé por qué se le da tanta importancia a las cosas que digo si, según esa gente que me critica, no soy tan importante (...) No siento que caiga mal a todo el mundo. Le caigo mal a la gente que no es inteligente”, ha dicho este lunes Pelayo antes de contestar a esta y otras críticas. Para ello ha seguido una misma línea de defensa: que ni Marta Riesco le preguntó por la gestación subrogada ni él mencionó dicho método durante su entrevista con la reportera. Algo que es cierto, tal y como se puede ver en el vídeo de Ni que fuéramos Shhh (a partir del minuto 3:21:10).

“Si quieres una familia, necesitas dinero”

Entonces, si Pelayo no era a la gestación subrogada, ¿a qué se refería?. “Quiero aclarar que cuando yo dije 'me falta dinero, ¿tienes algo de suelto?' me refería a que, a día de hoy y teniendo en cuenta cómo están las cosas en cuanto a vivienda y demás, si quieres tener una familia, una casa, necesitas tener dinero. Tú hoy no puedes tener una familia si no tienes dinero para alquilar un piso”, ha asegurado el asturiano en el magacín de Susanna Griso.

Sus palabras no han terminado de convencer a Laura Fa, que no ha dudado en decírselo: “Estás manipulando. Estabas hablando de la reproducción (...) Estás mintiendo viendo la movida que te ha caído encima, Pelayo. No me creo que no te estuvieras refiriendo a eso”. “No me manipules tú a mí (...) En ningún momento me preguntaron por la gestación subrogada, así que antes de poner palabras en mi boca infórmate, que eres periodista”, le ha respondido el ya exconcursante de MasterChef Celebrity 9.

Pelayo Díaz responde a las críticas de Irene Montero

“Si yo me refiriera a eso me daría vergüenza. Serían unas declaraciones hablando de la gestación subrogada horribles, pero es que yo no me estaba refiriendo a eso”, ha insistido Pelayo antes de añadir lo siguiente sobre el tema del dinero: “Igual yo, si quiero tener hijos, quiero tener una casa con cinco habitaciones cuando ahora tengo dos”.

Poco después, Griso le ha hecho la pregunta clave: ¿se plantearía tener un hijo por gestación subrogada? “Todos los planes están sobre la mesa, claro que sí, pero igual que está la gestación subrogada está la adopción. La gente tiene la idea errónea de que eso es mucho más fácil para una pareja homosexual, pero no lo es. Ser padre no es un tema banal, es algo que hay que pensárselo muy bien, porque como muy bien dicen los catedráticos de Twitter, no es comprarse un bolso y no lo voy a tratar como tal”, ha sido la respuesta del otrora colaborador de Cámbiame.

A continuación, Pelayo ha pasado a contestar a Irene Montero: “Señora Montero, yo no me he referido a esto [la gestación subrogada] en ningún momento. Si a usted le molesta tanto, cuando usted estuvo en el Gobierno como ministra podría haberse planteado derogar la ley por la que es legal traer bebés de otro país a España. No lo hizo, y además agravó las leyes para que los violadores y los maltratadores tengan menos penas”.

“Eso ya es mezclar una cosa con la otra”, le ha reprochado Laura Fa. “No, no es mezclar”, ha contestado Pelayo. Finalmente, Gema López ha cortado la conversación para cambiar de asunto y dar paso a publicidad.