Pepe Rodríguez de 'MasterChef' salta de TVE a Telecinco para asistir a 'El musical de tu vida'

El musical de tu vida, el nuevo formato de entretenimiento de Telecinco, trae en su menú a un MasterChef inesperado. El cocinero Pepe Rodríguez, juez del talent show culinario de TVE, será uno de los protagonistas y homenajeados de este formato a medio camino entre el talk show y el musical que presentará Carlos Sobera a partir de este miércoles 13.

El chef ahora ocupa la noche de los jueves en La 1 con la octava edición Celebrity. Edición, por cierto, que se iniciaba con una fea polémica al hilo de los comentarios jocosos que, junto sus compañeros de jurado, Samantha Vallejo Nágera y Jordi Cruz, realizó sobre el caso Rubiales. La productora del formato, Shine Iberia, tuvo que salir al paso y pedir disculpas.

De forma excepcional, Rodríguez dará el salto al prime time del miércoles de Telecinco, para repasar su vida en una entrevista en profundidad con Sobera en la que se revivirán momentos destacados de su biografía a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales consolidados en el género.

Ana Obregón abrirá el programa, tras haber adelantado Telecinco su entrega a la inicialmente anunciada, de Lolita, para lograr apuntarse un tanto frente a la anunciada entrevista con ella de Joaquín, El Novato, que se emitirá el jueves. Además de los tres nombres mencionados, completan la terna de famosos Miguel Bosé, Tamara Falcó, Loles León, Paulina Rubio y Manuel Díaz “El Cordobés”.

Jordi Vives, Lucas Vidal y Elías Segovia, los responsables

Globomedia (The Mediapro Studio) está detrás de este proyecto dirigido por Elías Segovia, experto en producción de espectáculos musicales y escénicos y con una larga trayectoria también en grandes formatos televisivos.

Al frente de la dirección artística de los números musicales está Juan Carlos Fisher. Director, productor, autor, adaptador y guionista de teatro y teatro musical, ha puesto en marcha y dirigido más de una docena de musicales en Perú, donde además, ha dirigido más de 30 obras de teatro. En España es el director, desde su estreno, del exitoso musical Mamma mía.

El equipo lo competan Jordi Vives, realizador con varias galas de los Premios Goya, Operación Triunfo, especiales de Eurovisión y el Benidorm Fest, como algunos de sus trabajos más destacados; el compositor Lucas Vidal, como supervisor musical y del equipo de guionistas responsable de la creación de las letras específicamente ideadas para cada invitado.

Además, cuenta con una compañía de canto y baile cuyos integrantes proceden del mundo de los musicales y acumulan una sólida trayectoria en este género. Estos doce artistas bailan y cantan en directo sobre el escenario del programa, con la cantante y arreglista Lara Alcázar como coach vocal y con el experimentado coreógrafo Borja Rueda, a cargo de las coreografías.

“Recoge a la perfección la filosofía de trabajo” de la nueva Mediaset

En total, más de 600 trajes, casi un centenar de pelucas, 48 letras inéditas con sus correspondientes coreografías y escenografías se han empleado para llevar a cabo El Musical de tu vida surgido tras un periodo de más de tres meses de documentación, recreación y ambientación necesaria para revivir en cada número los momentos más memorables de la existencia de cada invitado con la mayor fidelidad. Para la puesta en escena se han tomado como referencia vídeos, fotografías y entrevistas facilitadas por personas del entorno de los protagonistas y rescatadas de la hemeroteca para hacer de cada actuación un momento inolvidable e irrepetible.

Asegura Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, sobre este formato que “recoge a la perfección la filosofía de trabajo” que se han marcado para la nueva etaoa: “Es un programa novedoso, divertido, emotivo, sorprendente y con una producción y una factura muy cuidada, lo que lo convierte en un espectáculo de primerísimo nivel para todas las edades, con todos los ingredientes que invitan a las familias a reunirse para verlo”.

“El teatro musical es un formato de éxito para todos los públicos que triunfa en las principales capitales del mundo y aúna todas las facetas artísticas: interpretación, danza, canto… En El Musical de tu vida, le hemos dado una vuelta más para, no solo trasladar este espectáculo a la televisión, sino para hacer que cada programa sea una experiencia única para el invitado y el espectador. En cada entrega descubriremos las facetas menos conocidas de los invitados a través de números cargados de humor y emoción”, añade Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio.

Estrenado en Bélgica, donde ya va por la tercera edición, tiene en marcha su adaptación alemana, mientras otros países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia ya preparan su adaptación. En su breve historia, el formato ha sido galardonado con la prestigiosa Rose D’Or en 2022, el Premio Internacional al Mejor Factual de Entretenimiento en el MIPTV 2022 y el C21 Award al Mejor Formato Factual.