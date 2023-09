'La Voz' vuelve a Antena 3 con el regreso de Malú, un invitado sorpresa y el temido 'superbloqueo': “Es una superputada”

Antena 3 ha presentado este miércoles ante los medios la décima edición de La Voz, la quinta entrega desde que el formato saltase a Atresmedia tras su primera etapa en Telecinco. El exitoso talent musical vuelve a la parrilla este viernes 15 de septiembre, con Eva González repitiendo un año más como maestra de ceremonias, y con Luis Fonsi, Pablo López, Antonio Orozco y Malú como coaches. La cantante es la única novedad de la edición entre los jueces respecto a la temporada anterior, en sustitución de Laura Pausini.

Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, ha expresado que es “un placer” para Antena 3 dar la bienvenida a una nueva entrega de La Voz: “Un formato que no me canso de repetir que es el más adaptado internacionalmente. Decimos que es un killer format, porque es un formato imbatible”, ha empezado diciendo la responsable, reivindicando las audiencias cosechadas por el concurso durante la edición anterior.

Por su parte, Encarna Pardo, productora ejecutiva de La Voz y directora de Contenidos de Boomerang TV, ha querido destacar lo importante que es para el programa “el factor humano”: “Aquí se cuida con cariño, con amor, tanto el trabajo que se hace como a las personas, dedicándoles tiempo y lo que necesiten. No sólo el equipo, sino los coaches y Eva en la parte que le toca. Nos importa lo que les pase. Por eso, cuando los coaches dicen que eligen una voz, no sólo eligen una voz perfecta, eligen una voz que les toca el corazón. Puede que no sea la más perfecta, sino la que les llega”, ha defendido la directiva.

Ferreiro ha desvelado que, para esta décima edición, se han rondado de nuevo “cifras históricas” en el casting: “Alrededor de 10.000 personas han querido participar en La Voz. Hemos tenido un casting supervariado, el más variado”, ha asegurado. “Hay personas de 20 nacionalidades distintas que han elegido este país para vivir. Parecía la ONU, y eso es muy bonito”, ha añadido Pardo.

Antonio Orozco ha opinado que “hay una señal en eso de que más gente quiera sumarse a este programa”: “Y es que la verdad solo tiene un camino y aquí todo es verdad. Eso es lo que trasciende al espectador y hace que nosotros, más que artistas, seamos amigos y familia después de tanto tiempo. Que sea por muchos años”, ha deseado el catalán.

El superbloqueo, la principal novedad de La Voz 10

Sin embargo, la gran novedad de La Voz 10 llega con un importante cambio en su mecánica: los superbloqueos. Los coaches lo tendrán más difícil que nunca para conseguir las voces más deseadas. Y es que cada coach tendrá dos oportunidades durante las Audiciones a Ciegas para volver a dar la vuelta a uno de sus compañeros.

El superbloqueo hará que, una vez el coach ha pulsado el botón roio v está convenciendo al talent para irse a su equipo, otro coach le puede bloquear y dar la vuelta a su silla. “El superbloqueo es una superputada”, ha dicho entre bromas Pablo López, al tiempo que Orozco señalaba lo mal que lo han pasado con este nuevo giro. “Es como que mejor que no estuvieses aquí”, ha expresado el cantante, reconociendo que, pese a todo, ha sido “muy divertido”.

Además, vuelve El Regreso, una dinámica de la que se encargará de nuevo la cantante Miriam Rodríguez. La gallega, ganadora de Tu cara me suena 10, ejercerá como quinta coach y tendrá el objetivo de dar una segunda oportunidad a concursantes descartados por los coaches en las distintas fases del programa.

La novedad es que, este año, además de Atresplayer, esta fase paralela se podrá seguir en abierto a través de Antena 3 después de cada gala. En la plataforma de Atresmedia los espectadores podrán descubrir cómo trabaja Miriam Rodríguez con los talents antes de su duelo, sus opiniones y sus decisiones, que afectarán directamente a las entregas del formato original.

Un invitado sorpresa en el arranque

La Voz contará en su estreno con una actuación inicial sorpresa, que muchos ya habrán podido ver a través de Atresplayer: la de Maluma, que visita el programa en nuestro país tras ejercer durante muchos años como coach de la versión colombiana y mexicana del formato. El artista se subirá al escenario del talent haciendo creer a los coaches que se trata del primer aspirante en enfrentarse a las Audiciones a Ciegas.

“Tuve grandes experiencias en La Voz en Colombia y en México. Fue una experiencia muy bonita e inolvidable. Pero estar aquí, en La Voz España es muy diferente. Es una gran presión. Son coaches que saben mucho y es un momento único que no se va a repetir. Son oportunidades únicas que se dan en la vida”, valorará Maluma antes de protagonizar uno de los momentazos de la primera gala de la edición.

“Ellos no sabían nada. Contamos con un padrino de lujo. Esto simboliza todo lo que hacemos no solo con La Voz sino con todos los programas, sorprender al espectador”, ha afirmado la responsable de Atresmedia.

Malú vuelve a 'La Voz' tras estar 'ausente'

Haciendo un guiño a Ausente, el título de su nueva canción con mensaje a su expareja, el político Albert Rivera, Malú ha valorado cómo ha sido su regreso tras causar 'baja' en la edición anterior: “He estado ausente una edición pero estoy emocionada de estar aquí. Probablemente vuelvo con más conciencia que antes. La Voz tiene algo especial que lo vas descubriendo con cada edición. No sé si descubres cosas en ti y la siguiente que llegas, ese miedo está desbloqueado y pasas al siguiente. Espero no tener que estar más ausente”, declaró la madrileña.

“Vuelvo a casa, vuelvo con ganas y siempre con la misma emoción y ese nerviosismo. Pero estar con mis compañeros me lo pone todo más fácil. Al final siempre aprendes, yo lo hago mucho de ellos, son tres grandes poetas. Y cuando tienen que pelearse y venderse lo hacen muy bien. A mí es un arte que todavía me cuesta y trato de aprender de ellos”, elogió la artista.

Por su parte, Luis Fonsi ha confesado lo que siente al formar parte de un formato tan importante: “Geográficamente me queda más lejos de lo que me queda La Voz, pero cuando entro a este plató, siento ese olor a casa de mamá. No sé si es la comida o qué, pero les juro que cuando entro aquí tengo esa sensación. Es una terapia para nuestras vidas, que vamos brincando de escenario en escenario”, ha dicho agradecido el puertorriqueño.

Finalmente, Eva González ha reconocido que, a pesar de llevar un lustro al frente del concurso, siente las mismas mariposas de sus comienzos, cuando en 2019 saltó de TVE a Antena 3, cambiando las cocinas de Masterchef por el talent musical: “Llevo cinco años en esta casa y tengo la ilusión intacta del primer día. No son los mismos nervios, pero la ilusión es la misma”, ha desvelado.

“Los concursantes tienen la capacidad de sorprendernos y eso hace que los coaches tengan emociones distintas a lo largo de todo el concurso. Eso despierta sensaciones en el espectador. La música nos hace viajar y trasladarnos a momentos de nuestra vida que han sido importantes. Eso no solo le pasa al espectador, sino a los coaches, a mí y a todo el equipo. Esa capacidad de sorprendernos es gracias a los talents. Es muy bonito acompañar a alguien para que pueda cumplir su sueño”, ha sentenciado la sevillana.