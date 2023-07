'Tu cara me suena 10' coronó por sorpresa a Miriam Rodríguez, tras una “empatadísima” final con Andrea Guasch

Tu cara me suena ya tiene nueva ganadora: Miriam Rodríguez se ha impuesto en la gran final del talent show, emitida este viernes 21 de julio en Antena 3, tras una reñida última gala “de mujeres” que ha dejado a Andrea Guasch, en segunda posición y a Merche en tercera.

La artista toma así el relevo de Agoney, otro triunfito como ella, que venció hace ahora algo más de un año.Se trata de una victoria hasta cierto punto sorprendente, puesto que Guasch se había posicionado durante las últimas semanas como la principal favorita dado su elevado número de triunfos. Ahora bien, la que fuera integrante del casting de OT 2017 también ha estado desde el principio en las quinielas, y de hecho fue la primera finalista oficial de la edición.

En todo caso, la victoria de la artista coruñesa se ha dado tras una final de lo más competida. También, una final atípica, al haber sido la primera de la historia del formato que se graba en lugar de emitirse en directo (en concreto, se realizó el 1 de marzo), por lo que fue la votación del público concentrado en los estudios de Gestmusic la que determinó el triunfo, en lugar de que fuera la audiencia desde casa. Recordamos que el jurado no votaba en esta última entrega.

Una final de mujeres y de lo más reñida

Jadel y Alfred García quedaron en cuarto y quinto lugar, como se desveló pasada la medianoche, tras desvelarse los porcentajes ciegos de los cinco finalistas. 22%, 21%, 20%, 19% y 18%. La votación, por tanto, evidenció una final “empatadísima”, tal y como dijo Manel Fuentes, el presentador, que también refrendaba el hecho de haber estado ante una final de “altos vuelos”.

Tras quedar los dos compañeros apeados, el presentador llamó la atención en el hecho de tener por delante una final entre tres mujeres. Tras la siguiente ronda de puntuación, Rodríguez acabó obteniendo el 35% de los votos del público, frente al 34% de Guasch. Es decir, solo un punto porcentual. Con un 31%, Merche cerraba el podio, tal y como se podía ver pasadas las 1:15 horas.

Conmovedora y decisiva imitación de Lady Gaga, al piano

En la final, Miriam dejó el pabellón alto con su imitación de Lady Gaga, tocando al piano Always Remembers Us This Way, con la que conmovió al jurado. “Os llevaré siempre en mi corazón, gracias”, dijo al término de su actuación.

“En esta edición me he emocionado muy pocas veces”, comentaba Lolita, desde la mesa del jurado. “O te emocionas de risa o te emocionas de cuando te llegan las cosas, Miriam”. Eran palabras similares a las que había dedicado antes a Guasch y a Merche con sus respectivas actuaciones. “Hoy se puede uno explayar, y puede llorar escuchándote, como me ha pasado”.

Chenoa, por su lado, reconocía que estaban todos “muy emocionados”. “Es el momento de Miriam. En todas las actuaciones que han hecho ha surgido algo, que ha hecho que esté en la final, que es su magia. A partir de ahí, todo lo que le queda por hacer. Espero que mantengas siempre esa intensidad. No la pierdas nunca”.

Carlos Latre, por su lado, alabó que Rodríguez alcanzaba “la culminación” de su andadura en el concurso: “Hoy ha nacido una estrella para muchísima gente. Ha sido algo inenarrable”. Finalmente, Ángel Llàcer definió con una palabra, “energía” a la que terminó siendo finalista.

Andrea Guasch, el descubrimiento

De igual modo, otra artista que cerró un concurso sobresaliente fue Andrea Guasch. La actriz de musicales terminó su edición, en la que ha adquirido gran proyección, interpretando a Beyonce al son de End of Time. No solo convenció en cuanto a la entonación, sino que ha hecho a la perfección una complicada coreografía.

“Vaya tela”, exclamaba Lolita, que alababa lo complicado de su reto. “Eres una artistaza”, añadía, que pedía que se valoraba el talento de la finalista. Latre, que recordó que conoce a Guasch desde hace muchos años, insistió en que ella “es una estrella, aunque no lo sabes”. “No sabes la magnitud artística que llevas dentro”, reiteró. Llácer, por su lado, definió a la artista como “el descubrimiento” de la edición.

Merche, por su lado, logró la tercera posición con su interpretación de Natalia Jiménez y Creo en mí. La cantante decía en el vídeo introductorio sentirse particularmente contenta por haber aceptado la propuesta de Tu cara me suena, pese a las dudas iniciales.

“Lo que has hecho hoy es un alarde de talento”, apreciaba Llàcer, que destacaba “la entrega absoluta” de la intérprete.

Josie, homenajeado por sus compañeros

Más allá de lo que fue la culminación de la competición, hubo un momento de particular reconocimiento a un concursante que, si bien quedó fuera del Top 5, dejó un recuerdo más que positivo por su entrega y por su capacidad de progresión. Nos referimos a Josie, que aprovechó esta última gala para encarnar a Madonna con la recreación de su seminal Vogue.

Al concluir su número, Miriam Rodríguez se acercó al escenario con un regalo “de parte de todos” para el diseñador y estilista: “Cada semana nos has dedicado un espacio para todos, y te queremos hacer este regalo a ti. Para que te acuerdes de nosotros toda la vida”. En el interior, una percha personalizada para Josie, con el rótulo “Gracias, Josie”, en reconocimiento de que “nos ha regalado mucho este año”.

Histórico de ganadores de 'Tu cara me suena'

Primera edición (2011): Angy Fernández

Segunda edición (2012-2013): Roko

Tercera edición (2013-2014): Edurne

Cuarta edición (2015-2016): Ruth Lorenzo

Quinta edición (2016-2017): Blas Cantó

Sexta edición (2017-2018): Miquel Fernández

Séptima edición (2018-2019): María Villalón

Octava edición (2020-2021): Jorge González

Novena edición (2021-2022): Agoney

Décima edición (2023): Miriam Rodríguez

'Password', el relevo inmediato de 'Tu cara' en Antena 3

Con Tu cara me suena recién concluido, la noche de los viernes de Antena 3 ya tiene nuevo dueño: Password. La nueva etapa del icónico concurso, ahora conducido por Cristina Pedroche, arrancará con una serie de cuatro especiales a partir del próximo 28 de julio.