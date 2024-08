Pilar Vidal deja caer su salto al cine con 'Torrente': “Santiago es un tío estupendo”

Pilar Vidal es uno de los rostros más habituales de la televisión, ejerciendo su labor de colaboradora en varios programas como Espejo Público y Y ahora Sonsoles.

Ha sido en esa dupla donde ha dejado caer su próximo proyecto laboral que no será en la pequeña pantalla, si no en la grande: “No puedo decir cuando, pero debutaré en la gran pantalla. Yo quiero estar nominada al Goya”, decía en YAS Verano.

Esta mañana, al regresar Gema López de sus vacaciones, interrumpía a sus compañeros que hablaban de la separación de Álvaro Morata y Alice Campello para preguntar por ello a Vidal: “¿Me vas a abandonar por un hombre?”, curiosidad que el resto de colaboradores también quiso saber.

Por lo que Pilar tuvo que detallar lo ocurrido: “El otro día coincidió que vino Santiago Segura al programa de Sonsoles y estuvimos hablando. Es verdad que hay una propuesta. Santiago me parece un tío estupendo y súper inteligente. Tenemos muchos amigos en común”, aclaró.

Momento en el que Lorena García insistió: “¿Te vamos a ver en el cine?”, y Vidal señaló que el director le dijo “que habrá un papel para mí”. A lo que añadió: “Me preguntan si será en Torrente. Hombre, no pensarán que voy a salir en Mujercitas. Aunque es verdad que un papel en Los Bridgerton no me importaría”.

Cabe recordar que el propio Segura confirmó en El Hormiguero que volverá a rodar una nueva entrega de la saga que le hizo famoso. Eso sí, el papel que podría tener Vidal tendrá “poco caché”, como ella misma también aseguró.