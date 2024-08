‘Espejo Público’ “regaña” a Pilar Vidal por no haberles contado la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra

Sin duda, una de las noticias de la semana ha sido la de la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra. Una separación que muchos de los seguidores de la cantante intuían tras verla llorar en su último concierto de Vigo, asegurando que las únicas cosas “que son para siempre son la familia y amigos”.

Esas palabras de la artista fueron comentadas en Espejo público este lunes por la mañana, con Pilar Vidal entre las tertulianas que intentaron sacar conclusiones sobre una posible crisis o ruptura. Esa misma noche, la periodista confirmaba en un periódico la exclusiva de la ruptura.

Por ello, este martes, el programa de Antena 3 conectaba con ella sin dejar pasar el malestar porque no lo hubiera anunciado allí: “Pilar Vidal tiene indignada a nuestra redacción. Ayer hablamos de esta posible ruptura con ella en plató y solo unas horas después la periodista publica en exclusiva esto”, decía Miquel Valls entre risas.

Regañina, sin enfado, a la que se añadía Lorena García: “Pilar Vidal contenta me tienes y nos tienes. Habíamos hablado por la mañana y ¿por qué no nos lo contaste a nosotros?”. Una pregunta que respondía la periodista en su defensa: “Unas horas después no, lo publiqué a las 22 de la noche, me pasé toda la tarde intentando confirmarlo que no es fácil, tienen un entorno bastante hermético ambos artistas”.

García insistió algo descreída: “¿Por la mañana no lo sabías en Más espejo?” y Pilar lo negaba de forma rotunda: “No. Pensé que como los habíamos visto el 21 de julio en el concierto de Karol G junto a Bisbal y su mujer, pensé que iban bien las cosas. Que en sus planes se iban a juntar”.

Finalmente, el tono quedó más distendido y le acabaron preguntando por las fuentes que le confirmaron la ruptura: “Ha sido una sola fuente pero es muy buena. Me explica que Aitana no lo está pasando bien”, lamentó.