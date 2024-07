Carmen Borrego acusa a 'Espejo Público' de “inventar” una noticia, y el programa replica: “El problema igual lo tiene ella”

Una semana más, las Campos siguen concentrando la atención de la prensa del corazón, tantos en las revistas como en los magacines televisivos. Durante la mañana del martes 30, Espejo Público dio una información jugosa del clan, radicado profesionalmente en Telecinco: Alejandra Rubio habría vetado tanto a su madre, Terelu Campos, como a su tía, Carmen Borrego, de participar en un homenaje a María Teresa Campos. Un día después, y el programa de las mañanas de Antena 3 ha reafirmado sus informaciones, después de que Borrego haya acusado a los medios de “inventar”.

Durante Más Espejo sacaban el tema aprovechando la última exclusiva de Terelu Campos a una conocida revista, en la que la televisiva aprovechaba para arremeter contra sus excompañeros de Sálvame. Introducían el tema en cuestión afirmando que “Terelu sigue viviendo de su hija”, en relación a esta y otras entrevistas previas concedidas al hilo del embarazo de Alejandra Rubio, fruto de su relación con Carlo Costanzia.

Alonso Caparrós salía en defensa de Campos, y justificaba que Terelu hablase de lo concerniente a su hija, así como de la actualidad de una familia que afronta el primer aniversario de la muerte de la matriarca. “Me sorprende que parezca que su vida sea un drama”, señalaba el colaborador, que además se refirió a los problemas económicos que dice tener su excompañera de Sálvame. De hecho, apunta que “me consta que se cobró muy bien” en Sálvese quien pueda.

“Este programa no se inventa información”

A partir de ahí, Valls sacaba de nuevo a colación el homenaje a María Teresa Campos del que habían hablado el martes, para hablar de lo que les “había removido” en el seno familiar. Ayer muchísimos medios se hicieron eco de que Alejandra Rubio podría haber vetado a su madre y a su tía. Horas después, Carmen Borrego ha hablado y se ha pronunciado a la información que les dio en exclusiva este programa“, avanzaba el copresentador de Más Espejo.

“Que se deje la gente de inventar cosas. No ocurre absolutamente nada”, declaraba ante los micrófonos de periodistas gráficos. “Se lo han inventado. ¿En qué cabeza cabe? Esa noticia... ¿quién se la puede creer? Dejemos de decir tonterías”.

Acto seguido, venía la respuesta del espacio. “Este programa no se inventa información. Este programa pudo hablar con muchísimas personas y contrastar la información que se dio ayer. Si, una vez más, quiere correr un tupido velo y no entrar en las relaciones que se están viviendo en su familia, el problema igual lo tiene ella y no nosotros”.