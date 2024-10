Pitingo recuerda en 'MasterChef Celebrity' el día que actuó ante Obama: “Le dije que no aplaudiera, por favor”

La cuarta entrega de MasterChef Celebrity 9 (La 1) sirvió para que los espectadores descubrieran, en caso de no saberlo, que Pitingo ha actuado ante el mismísimo Barack Obama. El cantante contó esta anécdota personal durante una conversación con Rubén Ochandiano mientras ambos compartían equipo en la prueba de exteriores.

“Cuando empecé a cantar, Obama se puso a tocar las palmas, pero tiene las manos muy grandes”, empezó contando Pitingo. Los aplausos del expresidente estadounidense, por mucho que demostraran que se lo estaba pasando bien, acabaron siendo un problema para el artista. Básicamente, porque Obama estaba aplaudiendo fuera de compás y eso estaba sacando a Pitingo de la actuación. De ahí que el onubense tomara la siguiente decisión: “Me bajé del escenario y le dije: 'No clap, please' ('No aplaudas, por favor'). Él dijo: 'Oh'. Y luego ya le expliqué por qué”.

Pese a este pequeño contratiempo, Pitingo se llevó un grato recuerdo de Obama. “Es muy buena persona, me cae muy bien. Y su familia igual. Michelle Obama es maravillosa”, aseguró al respecto.

“Estuve con Obama hasta las 4 de la mañana”

Esta no es la primera vez que Pitingo cuenta esta anécdota, ni siquiera dentro de TVE. El año pasado, durante su visita en José Mota Live Show, el cantante rememoró aquel momento, que se produjo durante una visita de los Obama a Madrid en el año 2018: “Le dije que tenía las manos muy grandes, como dos lenguados. Él preguntó qué era un lenguado, y yo le dije que es un pez de España muy grande”.

En 2022, en el programa Caminos del flamenco (La 2), Pitingo contó algunos detalles más de su encuentro con el expresidente estadounidense. Por ejemplo, que Verónica, su esposa, le dijo que había recibido una llamada para que actuara “ante una persona muy importante”, pero sin saber quien. El artista lo descubrió cuando acudió al restaurante al que fue citado. “De repente, apareció alguien por detrás y me abrazó a mí, a mi coro, a mi coro de gospel y a mis músicos. Me giré y era Obama. Mis coristas llorando, fíjate, el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Yo no hablaba, balbuceaba”, contó sobre aquella actuación.

Un actuación que fue posible gracias al cantante estadounidense Sam Moore, que tras colaborar con Pitingo fue el que recomendó a Obama que presenciara en directo una actuación del andaluz: “Le dijo: 'Cuando vayas a España pregunta por Pitingo'”. Y eso hizo Obama. “Llegó y lo primero que pidió fue Soul Man, después Killing Me Softly, y así hasta que pidió flamenco. Estuvimos hasta las cuatro de la mañana con Obama”, recordó por aquel entonces el ahora concursante de MasterChef Celebrity 9.