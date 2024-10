El precio del streaming se infla: cuánto costaban y cuánto dinero se paga ahora por las plataformas en España

Octubre nos ha dejado, con apenas un día de separación, la subida de precios de dos de los servicios de streaming que operan en nuestro país: Netflix y Disney+. El primero aplicó sus nuevas tarifas el pasado 18 de octubre, mientras el segundo lo hizo justo un día antes (aunque a sus suscriptores antiguos se les aplicará desde el 21 de noviembre). Sus respectivos incrementos son los últimos, hasta el momento, de un mercado que no ha parado de crecer en suscriptores, producciones y competencia, pero también en límites para los usuarios, que cada vez lo tienen más difícil para compartir sus cuentas y ver los contenidos sin publicidad, dos de las posibilidades que más mermadas se han visto este año.

Aun así, el mayor perjuicio lo ha sufrido su bolsillo, pues 2024 ha sido un año de subidas generalizadas en la principales OTT. De hecho, el gasto en plataformas superará este año los 2.800 millones de euros en España, lo que refleja la dimensión que ha alcanzado la industria del streaming desde entonces. Tan impactante cifra invita a repasar cómo hemos llegado hasta aquí. O dicho de otra manera, cómo ha evolucionado el precio de las plataformas desde que llegaron a nuestro país con unos precios que, en la mayoría de los casos, poco o nada se parecen a los que tienen actualmente.

Netflix

La plataforma que revolucionó la industria audiovisual lleva ya nueve años operando en España, un largo periodo de tiempo que ha dejado un reguero de cambios en sus precios y sus planes de suscripción. En 2015, la 'N' roja salió a la conquista del público español con tres planes diferentes: Básico (7,99€/mes), Estándar (9,99€/mes) y Premium (11,99€). Los tres sin anuncios y con la posibilidad de compartir cuentas a diestro y siniestro. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde entonces.

Ahora Netflix tiene publicidad y una cruzada contra las cuentas compartidas, a las que ha puesto límites en los últimos tiempos. De hecho, ahora mismo cobra un suplemento (5,99€/mes) en dos de sus tres planes (Estándar y Premium) para compartir cuenta con otra persona que viva fuera del hogar del titular de la cuenta. A partir del lunes 28 de octubre, los clientes del plan con anuncios también deberán pagar un extra (4,99€/mes) por hacer lo mismo. Todo esto, tras la subida de precios de hace una semana, que ha dejado así las cifras que cuesta contratar Netflix:

Estándar con anuncios: 6,99€ al mes

6,99€ al mes Estándar: 13,99 € al mes

13,99 € al mes Premium: 19,99 € al mes

Evolución de los precios de Netflix en España:

Básico: 7.99€ (sigue así desde 2015, pero ya no está disponible para nuevos usuarios)

Estándar con anuncios: 5,49€ (hasta octubre 2024), 6,99€/mes (actualidad)

Estándar: 9,99€/mes (hasta 2017), 10,99€/mes (hasta 2019), 11,99€/mes (hasta 2021), 12,99 €/mes (hasta octubre 2024), 13,99€/mes (actualidad)

Premium: 11,99€/mes (hasta 2017), 13,99€/mes (hasta 2019), 15,9€/mes (hasta 2021), 17,99€/mes (hasta octubre 2024), 19,99€/mes (actualidad)

Disney+

Al igual que Netflix y otras plataformas, Disney+ también arrancó su aventura en el streaming sin incluir publicidad y dando libertad para compartir cuentas. De hecho, cuando llegó a España en 2020, lo hizo ofreciendo un único plan de suscripción, el cual se podía contratar mensual (6,99€) o anualmente (69,99€). Actualmente, la OTT de La casa del ratón ofrece tres planes diferentes, cuyos precios subió por última vez el pasado 17 de octubre:

Estándar con anuncios : 5.99€/mes.

: 5.99€/mes. Estándar : 9.99€/mes o 99.90€/año

: 9.99€/mes o 99.90€/año Premium: 13.99€/me o 139.90€/año

Aunque solo el primer plan lleva la coletilla “con anuncios” en su nombre, Disney+ informa que los planes Estándar y Premium “pueden incluir contenido promocional limitado, como clips y tráileres de contenido disponible en Disney+ u otros productos y servicios de Disney, así como contenido de marca u otros mensajes de patrocinadores de programas”. “Los planes Disney+ Estándar y Disney+ Prémium pueden ofrecer contenido en directo o eventos especiales (reposiciones incluidas) que incluyan pausas publicitarias o mensajes publicitarios tradicionales”, aclara también la compañía.

En cuanto a las cuentas compartidas, también ha pasado a cobrar recientemente un suplemento para añadir usuarios no convivientes en el mismo domicilio. Y además, a los mismos precios que Netflix: 4,99€/mes para el plan Estándar con anuncios y 5,99€/mes para el Estándar y el Premium.

Evolución de los precios de Disney+ en España:

Estándar con anuncios: 5,99€/mes (sigue a este precio desde su lanzamiento en 2023)

Estándar: 6,99 €/mes - 69,99 €/año (hasta 2021), 8,99 €/mes - 89,90 €/año (hasta 2023), 9.99€/mes - 99.90€/año (actualidad)

Premium: 11,99€/mes - 119,90€/año (hasta 2023), 13.99€/mes - 139.90€/año (actualidad)

Amazon Prime Video

La suscripción de Amazon Prime Video da acceso al servicio de comercio online de Amazon, lo que implica dos cosas al mismo tiempo. La primera, que la plataforma tenga un alto nivel de penetración en nuestro país (15.8 millones de espectadores únicos accedieron a ella en septiembre, líder del ranking elaborado por Barlovento Comunicación). Y la segunda, que su precio invite a ser visto con otros ojos respecto al del resto de competidores.

Prime Video salió al mercado en 2016 con un único plan de 19,95€/año, pero en 2018 sacó una modalidad mensual (4,99€/mes) que fue acompañada, al poco tiempo, por un incremento de la anual (36€). En estos momentos, la compañía ofrece los siguientes planes de suscripción:

Estándar con anuncios : 4,99€/mes o 49,90€/año (30 días de prueba gratis)

: 4,99€/mes o 49,90€/año (30 días de prueba gratis) Student con anuncios: (estudiantes universitarios): 2,49€/mes o 24,95€/año (90 días de prueba gratis)

Tanto el plan estándar como el Student incluyen publicidad desde el pasado 9 de abril, aunque Prime Video ofrece la posibilidad de disfrutar de su contenido sin anuncios pagando 1,99 euros más al mes. Con este extra, el precio de ambas modalidades asciende a:

Estándar : 6,98€/mes

: 6,98€/mes Student: 4,48€/mes

Evolución de los precios de Prime Video en España:

2016: 19,95 €/año

2018: 4,99 €/mes - 19,95 €/año

2019: 3,99 €/mes - 36 €/año

2022: 4,99 €/mes - 49,90€/año

2024: 4,99 €/mes - 49,90€/año (con anuncios) o 6,98€/mes - 73,78€/ año (sin anuncios)

Max

La plataforma de Warner Bros. Discovery ha vivido tres etapas diferentes desde que llegó a nuestro país en 2016. Primero fue HBO España, después HBO Max y desde mayo de 2024, simplemente Max. Estos cambios de nombre han venido acompañados de alteraciones en el precio y los modelos de suscripción. Al principio, HBO España tenía un único plan de 7,99€/mes (gratis para los clientes premium de Vodafone), pero ahora, su sucesora Max tiene dos diferentes. Y los dos sin publicidad, ya que es una de las grandes OTT que todavía no mete anuncios entre sus contenidos:

Estándar : 9,99€/mes o 99,99€/año

: 9,99€/mes o 99,99€/año Premium: 13,99€/mes o 139€/año

Además, Max ofrece por 5€/mes más al mes el complemento Deportes, que da acceso a los canales 1 y 2 de Eurosport para disfrutar de grandes torneos de tenis, grandes carreras de ciclismo, peleas de la UFC y más eventos deportivos. Tampoco hay que olvidar que quienes se cogieron la oferta vitalicia de HBO Max a mitad de precio ahora pueden disfrutar de Max por 4,99€/mes. El precio puede subir, tal como se informó desde el principio, pero nunca superará el 50% del precio del plan Estándar.

Evolución de precios de Max

2016: 7,99 €/mes

2019: 8,99 €/mes

2021: 8,99 €/mes - 69,99 €/año

2023: 9,99 €/mes - 69,99 €/año

2024: 9,99 €/mes - 69,99 €/año (Estándar) o 13,99€/mes - 139€/año (Premium)

SkyShowtime

Al igual que Max, la marca Sky también ha tenido varias etapas en nuestro país, aunque con un intervalo entre ellas. La primera, completada únicamente bajo el nombre de Sky, llegó a su fin tres años después de su lanzamiento (2017-2020). Y la segunda, ya como SkyShowtime, comenzó hace poco más de un año (febrero 2023) tras la alianza de Sky con NBCUniversal y Paramount Global. Entonces salió al mercado con un único plan de 5,99€ al mes, pero desde abril ofrece hasta seis modelos de suscripción diferentes, tres con anuncios y otros tres sin anuncios:

Mensual con anuncios : 4.99€

: 4.99€ Mensual sin anuncios : 7.99€

: 7.99€ Seis meses con anuncios : 19.99€

: 19.99€ Seis meses sin anuncios : 31.49€

: 31.49€ Anual con anuncios : 39.99€

: 39.99€ Anual sin anuncios: 62.99€

Hay que recordar que, al igual que hizo HBO Max en su momento, SkyShowtime también salió al mercado con una oferta “a mitad de precio de por vida” que estuvo disponible por tiempo limitado. Gracias a ella se pudo contratar la OTT a un precio de 2,99€/mes. Desde abril, los clientes sujetos a ella pagan un euro más, 3,99€ al mes, que sigue siendo la mitad de lo que pagan los clientes del plan mensual sin anuncios.

Evolución de precios de SkyShowtime en España:

2023: 5,99€/mes

2024: Mensual con anuncios (4.99€) y sin anuncios (7.99€); seis meses con anuncios (19.99€) y sin anuncios (31.49€); anual con anuncios (39,99€) y sin anuncios (62,99€).

Apple TV+

Apple TV+ está a punto de cumplir cinco años de vida (los hará el 1 de noviembre), pero todavía está lejos de pelear de tú a tú con los gigantes del streaming. Su catálogo crece a un ritmo mucho más lento que el de la competencia, pero no así su precio, pues ahora su plan único de suscripción cuesta 9,99€/mes, más del doble de lo que costaba cuando salió al mercado en 2019 (4,99€/mes). Eso sí, es un plan sin anuncios y que se puede compartir con hasta cinco personas.

En cualquier caso, el negocio de Apple no está ni en las series ni en las películas, sino en los móviles, las tablets y los ordenadores, de ahí que regale tres meses gratis de Apple TV+ si compras un dispositivo Apple nuevo. Además, la OTT está incluida en Apple One, que agrupa cinco servicios de Apple (iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness Plus+ y Apple TV+) en una sola suscripción por 19,95€/mes (plan individual), 25,95€/mes (familiar) o 34,95€/mes (premium). Y si eres estudiante universitario, Apple TV+ está incluido en tu suscripción a Apple Music sin coste adicional.

Evolución de los precios de Apple TV+ en España:

2019: 4,99 €/mes

4,99 €/mes 2022: 6,99 €/mes

6,99 €/mes 2024: 9,99€/mes

Movistar Plus+

Hasta 2019, Movistar Plus+ estuvo vinculada a la contratación de otros servicios de Telefónica (telefónia o internet). Sin embargo, ese año decidió lanzar Movistar+ Lite, una plataforma abierta a no clientes, para competir de tú a tú con el resto de plataformas. Por 8€ al mes tenías acceso a un catálogo compuesto por los contenidos originales de Movistar Plus+ y por contenidos adquiridos de terceros.

Cuatro años después, en 2023, la compañía fue un paso más allá y reestructuró este servicio, que pasó a llamarse simplemente Movistar Plus+ y a estar disponible tanto para clientes de miMovistar como para el resto del público, sin importar el operador. Eso sí, a los primeros les costaba 11€/mes y a los segundos, 14€/mes. El pasado junio, Movistar Plus+ dejó de hacer distinciones para ofrecer un plan único de 9,99€ al mes, el cual permite dos reproducciones simultáneas al mismo tiempo en la misma o en distinta localización:

Plan único: 9.99€/mes

Evolución de los precios de Movistar Plus+ en España:

Movistar+ Lite: 8€ (hasta 2013)

Movistar Plus: 11€/mes clientes de miMovistar (hasta junio 2024) - 14€/mes no clientes de Movistar (hasta junio 2024), 9,90€/mes (actualidad)

Atresplayer

El servicio de streaming de Atresmedia comenzó su aventura en julio de 2019, entonces con el nombre de Atresplayer Premium para diferenciar su parte de pago de su parte en abierto. Para acceder a sus contenidos exclusivos había que pagar 2,99€/mes, cuantía que ha crecido en estos cinco años. Ahora mismo, la OTT se puede contratar mediante dos modos de suscripción: el Premium, que incluye una “carga mínima” de posibilidad y solo deja un perfil por cuenta, y el Premium Familiar, que no incluye anuncios y da la posibilidad de reproducir los contenidos hasta en tres dispositivos a la vez. Evidentemente, el segundo es más caro que el primero:

Premium : 4.99€/mes o 49.99€/año

: 4.99€/mes o 49.99€/año Premium Familiar: 7.99€/mes o 79.99€/año

Evolución de los precios de Atresplayer en España:

Premium: 2,99€/mes (hasta 2021), 3,99€/mes (hasta 2023), 4,99€/mes o 49,99€/año (actualidad)

Premium Familiar: 7,99€/mes o 79,99€/año (sigue con este premio desde su lanzamiento en 2023)

Mitele Plus

La plataforma de Mediaset también empezó a ofrecer contenido exclusivo de pago en julio de 2019. Por aquel entonces, su precio era de 2,5€/mes al mes o 25€/año. Un lustro después, el precio de ambas modalidades es el siguiente:

Mitele Plus Básico Mensual : 5€/mes

: 5€/mes Mitele Plus Básico Anual: 42€/año

Además, los clientes de Mitele Plus tienen la posibilidad de contrar, al margen de su plan Plus Básico, los siguientes canales o modalidades:

Kanal D Drama : canal de dramas turcos. Desde 3€/mes.

: canal de dramas turcos. Desde 3€/mes. Mitele Plus Cine acontra+ : amplia selección del mejor cine en V.O. y subtítulos. 4€/mes o 39.99€/año

: amplia selección del mejor cine en V.O. y subtítulos. 4€/mes o 39.99€/año Mitele Plus Dizi : canal de telenovelas turcas. Desde 3€/mes.

: canal de telenovelas turcas. Desde 3€/mes. Mitele Plus Fight Sports : oferta de deportes de contacto. Desde 5€/mes.

: oferta de deportes de contacto. Desde 5€/mes. Mitele Plus Internacional: lo mejor de Mediaset en tu país. Contenidos exclusivos. 5€/mes o 42€/año.

Evolución de los precios de Mitele Plus:

Mitele Plus Básico Mensual: 2,5€/mes (hasta 20), 3€/mes (hasta principios de 2021), 4€/mes (hasta finales de 2021), 5€/mes (actualidad).

Filmin

El de Filmin es un caso curioso, pues ha estado 14 años seguidos costando lo mismo: 7.99€/mes. Fijó ese precio en 2010, año de su relanzamiento, y no lo cambió hasta hace unos meses, en marzo de 2024, cuando lo subió un par de euros para hacer frente al “constante incremento” de sus costes. Actualmente, la plataforma especializada en cine independiente y series europeas tiene dos planes de suscripción, los cuales permiten crear hasta cuatro perfiles y ver lo que queramos en dos dispositivos a la vez y sin anuncios:

Mensual : 9,99€/mes

: 9,99€/mes Anual: 84€/año

Evolución de los precios de Filmin:

Plan Mensual: 7,99€/mes (de 2010 a a marzo de 2024), 9,99€/mes (actualidad)

DAZN

'El Netflix del deporte', como así se la bautizó cuando desembarcó en España en 2019, ha cambiado mucho en contenido y precio a lo largo de los años. Salió al mercado con un precio de 4,99€/mes y con la Euroliga, MotoGP y la Premier League como principales reclamos. Cinco años después, la plataforma ya no cuenta con la Euroliga, pero sí con las otras dos competiciones, a las que ha unido la Fórmula 1, la Serie A, la Bundesliga y, sobre todo, los cinco partidos por jornada de LaLiga que ofrece desde la temporada 22/23.

La entrada en su catálogo del fútbol de Primera División disparó el precio de DAZN rápidamente, algo que no gustó a sus usuarios más futboleros, pero menos aún a los no futboleros. De hecho, estos últimos pidieron por activa y por pasiva en redes sociales que hubiera un plan de suscripción con fútbol y otro más barato sin él. Su deseo se vio cumplido en agosto, pero solo a medias: DAZN decidió separar fútbol y motor, pero poniendo a ambos planes el mismo precio.

Ahora mismo, contratar la OTT es posible mediante cuatro planes, de los cuales tres (Motor, Fútbol y Pro) permiten dos reproducciones simultáneas en el mismo hogar. El cuarto (Pro Multihogar) es el único permite disfrutar de hasta tres reproducciones simultáneas en dos localizaciones diferentes. Estos son sus precios:

Plan Motor

Plan de renovación mensual: 29,99 € /mes

Plan anual por adelantado: 219,99 € durante 12 meses

Plan anual en cuotas mensuales: 19,99 € /mes

Plan Fútbol

Plan mensual renovable: 29,99 € /mes

Plan anual por adelantado: 219,99 € durante 12 meses

Plan anual en cuotas mensuales: 19,99 € /mes

Plan Pro (Motor + Fútbol)

Plan de renovación mensual: 39,99 € /mes

Plan anual por adelantado: 329,99 € durante 12 meses

Plan anual en cuotas mensuales: 29,99 € /mes

Plan Pro Multihogar

Plan mensual renovable: 59,99 € /mes

Plan anual por adelantado: 489,99 € durante 12 meses

Plan anual en cuotas mensuales: 44,99 € /mes

Además, DAZN permite contratar adicionalmente otras competiciones. Por ejemplo, el paquete para ver LaLiga Hypermotion (también disponible en Prime Video) cuesta 9,99€/mes, mientras que el Game Pass de la NFL se puede adquirir de tres maneras diferentes: con el Weekly Pro (17,99€ por todos los partidos de una semana), el Season Pro (36.99€/mes o 134.99€ pago adelantado) o el Season Pro Ultimate (40,99€/mes o 149.99€ pago adelantado).

Evolución de los precios de DAZN en España:

2019: 4,99€/mes

2019: Mensual (9,99€) y anual (99,99€)

2022: Mensual (12,99€) y anual (129,99€)

2022: Esencial (12,99€/mes o 129,99€ al año), Total (24,99€/mes o 19,99€/mes con el plan anual fraccionado), LaLiga (18,99€/mes).

2023: Esencial (19,99€/mes; 149,99€/año; 12,99€/mes con el plan anual fraccionado) y Total (29,99€/mes; 299,99€/año; 24,99€/mes con el plan anual fraccionado)

2023: Esencial (29,99€/mes; 239,99€/año; 19,99€/mes con el plan anual fraccionado) y Total (39,99€/mes; 349,99€/año; 29,99€/mes con el plan anual fraccionado)