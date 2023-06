La pregunta sobre Pedro Sánchez que Ana Pastor reformuló tres veces para que Yolanda Díaz respondiera

Este lunes, Yolanda Díaz acudió al plató de El Objetivo para ser entrevistada por Ana Pastor. A menos de un mes de las elecciones generales, la vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar respondió a algunas cuestiones que le lanzó la presentadora, sobre su programa, sobre los errores y aciertos de su trabajo y futuros pactos.

Aunque toda la entrevista fue en hora y pocas fueron las veces en las que la presentadora tuvo que interrumpir a la política por desviarse del tema, hubo una pregunta que tuvo que reformular hasta tres veces:

“Pedro Sánchez dijo con Alsina que tiene hombres alrededor entre 40 y 50 años que no han entendido algunas de las políticas feministas del Gobierno, ¿usted cree que hay que explicárselo a esos hombres?, ¿cree que el feminismo tiene que ser combativo o si no no tiene razón de existir?”, quiso saber Pastor y Díaz le contestó lo siguiente:

“Lo que no puede pasar nunca en nuestro país es que tengamos a un hombre que quiere ser presidente del Gobierno, como hizo la semana pasada el señor Feijóo...”, al escuchar el nombre del presidente del PP, la presentadora interrumpió: “Espere, espere que le he preguntado por Sánchez, ahora le pregunto por Feijóo”.

Pero la vicepresidenta continuó: “Que legitima el maltrato a una mujer porque un hombre tuvo un divorcio duro”. Momento en el que volvió a repreguntar Pastor: “Ahora le pregunto por Feijóo. Respóndame por Sánchez que ahora le quiero preguntar por esas declaraciones”. Y Díaz prosiguió para zanjar su discurso: “Esta persona candidata no está en condiciones de gobernar”.

Tras ello, la entrevistada sí contestó a la pregunta de Pastor: “Creo que las declaraciones del señor Sánchez son inadecuadas. En este mandato me siento muy orgullosa de lo que ha hecho el ministerio de Igualdad. Hemos avanzado en muchos derechos para las mujeres y para las personas LGTBI”.