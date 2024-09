La 'queja' de Susanna Griso por el presupuesto de 'Espejo Público': “¡Que he puesto hasta mi casa!”

El Hormiguero volvió el lunes por todo lo alto. El programa de Antena 3 estrenó su 19ª temporada con un gran dato de audiencia, un invitado de postín (Rafa Nadal) y un espectáculo de luces y fuegos artificiales con más de 350 drones. Es decir, todo un despliegue de tecnología, producción y presupuesto que no pasó desapercibido para el equipo de Espejo Público, que lo comentó al día siguiente.

Susanna Griso calificó lo ocurrido en el show de Pablo Motos como “un momento mágico”, algo con lo que sus compañeros estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Gema López no pasó escapar la oportunidad de bromear un poco con la diferencia de presupuesto entre El Hormiguero y el matinal. “Perdona Susanna, pero estoy viendo eso y te veo a ti con la pistolita...”, dijo entre risas la ex de Sálvame. “Ya… Vamos a ver. ¿Me vais a hablar del presupuesto de nuestras promos? ¡Que he puesto hasta mi casa!”, respondió Griso.

La presentadora se refería a uno de los vídeos promocionales que Espejo Público compartió en sus redes sociales para anunciar el inicio de la nueva temporada. En dicho vídeo, de corte casero, la presentadora aparecía metiendo prisa a Gema López, Nando Escribano y Miquel Valls para que recogieran toda la basura y los restos de comida que habían dejado durante las vacaciones en el jardín de su casa, el cual tenía que estar listo para el inicio de la nueva temporada.

“O sea, qué os voy a contar. Y aquí lo dejo. No me hagáis hablar. No me hagáis hablar nada más”, añadió la catalana, a modo de broma, al respecto de esta 'queja' sobre la diferencia de presupuesto entre los programas de Antena 3. Una diferencia que también podría hacerse extensible a Y ahora Sonsoles, que anunció su vuelta de vacaciones con una lujosa promo al estilo ¡Mamma Mía! en un puerto marítimo.