La reportera de 'Vamos a ver' se disculpa por su error con la pintada “Pedro HDP”: “Fue de la manera más inocente”

Vamos a ver se colocó este martes en el foco de la polémica por el error cometido por una reportera durante una conexión en directo desde Valencia por la DANA. Joaquín Prat pidió disculpas a la audiencia después de que la reportera Silvia Ruiz hubiera aludido a una pintada con barro en una fachada de Masanasa, en la que se podía leer “Pedro HDP”, un acrónimo dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “Pedro, hijo de puta”, pero asegurando que decía “Pedro, que en paz descanse”, aparentemente confundiéndola con “Pedro DEP”.

Una vez trascendió la polémica, Prat se pronunció con contundencia: “Les pedimos disculpas, porque no hemos sabido estar a la altura”, reiteró el presentador de Telecinco, notablemente contrariado por lo ocurrido. “Está la cosa muy crispada como para que encima nosotros lleguemos y con una cagada, y una metedura de pata, contribuyamos a echar más leña al fuego”. Un día después, el comunicado ha querido contactar con la reportera, que se ha disculpado personalmente y ha reiterado que fue una confusión “inocente”.

El magacín matinal de Mediaset realizó un directivo con Ruiz en el que trataron de suavizar el tono crítico con la reportera: “Nosotros no pretendemos ser nunca protagonistas. Simplemente contamos y prestamos nuestros micrófonos para que la gente exprese lo que siente y lo que necesita. Y sin embargo tú ayer, muy a tu pesar, te convertiste en protagonista”.

“De verdad, fue de la manera más inocente”

“Ayer fue un día muy duro. Somos personas y detrás de estos micrófonos y estas pantallas. Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, reconoció Silvia Ruiz, que achacó lo ocurrido a ”las prisas, el correr y trabajar a contrarreloj intentando estar al pie del cañón“. ”Nosotros, aunque estemos contando todo esto, también sufrimos. Nos cuentan historias y sentimos dar nuestro altavoz lo mejor que podemos. Muchas veces se llega a los sitios corriendo“, defendió, y recalcó que ”el comentario fue de la manera más inocente del mundo“.

“Pido disculpas desde luego, por si alguien se ha ofendido. Pero fue de la manera más inocente”, repitió, explicando que llegaron corriendo al punto del directo. “Fue en dos minutos. Fue el compañero el que me dijo 'Fíjate lo que pone', y acto seguido entras en directo. De verdad, fue de la manera más inocente”.

Prat: “Tampoco es para tanto”

Ruiz agradeció lo “arropadísima” que ha estado por sus compañeros: “Sé que todo pasa”. Joaquín Prat lamentó la “campaña en redes cuando alguien tiene un error”: “Supongo que no identificaste a la persona a la que iba dirigida la pintada ni el acrónimo”, apuntó, algo ante lo que ella asintió, mientras el presentador destacó que pese a la polémica, ella dedicó la tarde a realizar un reportaje sobre una de las afectadas por la DANA.

“No debió ser nada fácil para ella viendo la que se había montado. Ella fue hizo su trabajo, hoy está otra, y lo que le queda, haciendo directos desde la zona en la que tanta gente está sufriendo. Es la mejor manera de decir a nuestros espectador que los fallos se cometen, pero que tampoco es para tanto. Ya está. He visto cosas que me ponen la carne de gallina, y esta no es una de ellas”.