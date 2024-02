RTVE revela la valoración interna de los temas del Benidorm Fest 2024, con Lérica en cabeza y Nebulossa en quinto puesto

Astronauta de Lérica y Caliente de Jorge González fueron las dos candidaturas mejor valoradas por el jurado interno de RTVE para el Benidorm Fest 2024. Nebulossa, por su parte, fue la quinta mejor valorada con Zorra, el tema que finalmente salió escogido como canción para Eurovisión 2024.

Así lo ha revelado la propia corporación, tras una consulta realizada por Público a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La cadena pública desgrana las calificaciones que los expertos designados hicieron para las canciones recibidas para la preselección eurovisiva, lo que permite conocer no solo las puntuaciones de los 16 finalistas que compitieron a comienzos de mes en Benidorm, sino también los artistas que estaban como suplentes.

Las votaciones de los 16 finalistas

Zorra, el tema triunfador del certamen y que Mery Bas y Mark Dasousa defenderán en el escenario del Mälmo Arena, recibió 120 puntos de parte del jurado interno. Por delante, quedaron Lérica, en primera posición con 186 puntos; y Jorge González, con 161 puntos, Miss Caffeina, cuyo Bla Bla Bla se llevó 141 puntos; y Dellacruz, con 136. El Top Ten se completa con María Pelae (106 puntos), Sofía Coll (97 puntos), Mantra (97), Noan (88) y Roger Padrós (88).

Hay que recordar que Lérica no llegó a clasificarse para la final del certamen, quedándose en la primera semifinal.

Por su parte, St. Pedro y Angy Fernández, quedaron en la segunda mitad de este ranking interno. La actriz y cantante se sitúa en la undécima posición con Sé quien soy, merecedora de 82 puntos; mientras que el segundo, con Dos extraños, se quedó en el puesto Nº14 (74 puntos). Yoli Saa, con No se me olvida, y Quique Niza, con Prisionero, fueron los menos votados empatados a 67 puntos.

Cabe destacar que hubo dos cambios de título en las propuestas que vimos sobre el escenario del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Una de ellas fue justo la de Yoly Saa, inicialmente llamada Llorar un mar; la otra es Me vas a ver de Matra, en un principio titulada No eres para tanto.

Verónica Terrés lidera la lista de suplentes

Más allá de los 16 finalistas, también se han desvelado los nombres de los artistas que quedaron como suplentes para el Benidorm Fest de este año. Entre los seis nombres destaca la presencia de Ángela Carrasco.

La cantante dominicana fue luego una de las integrantes del jurado profesional que puntuó en las tres galas del certamen. Antes de ello, presentó el tema Él y yo; cabe decir que, como indica ESC Plus, Carrasco ya había publicado un tema con ese nombre en 2021. De ser el mismo, no hubiera podido participar, pues un requisito era no haber sido publicada antes del 1 de septiembre del 2023; aunque puede darse el caso de que hubiera presentado otra propuesta con ese mismo título a modo provisional.

Verónica Terrés fue la que más cerca se quedó de entrar en la terna final de 16 finalistas, al conseguir 65 puntos con Fugaz; es decir, solo dos menos que Yoli Saa y Quique Niza. Por detrás también quedan Ondina (62), Reyko (60), La Beba (57) y Veintiuno (57).