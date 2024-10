Ruth Lorenzo aclara ahora el porqué de su enfado en la final del Benidorm Fest 2024 y señala a las órdenes del pinganillo

Si por algo quedó marcada la final de la última edición del Benidorm Fest no fue sólo por la victoria de Nebulossa que dio el billete a Zorra para Eurovisión, sino también por un sonado fallo técnico durante la actuación de Almácor que provocó el enfado del equipo del artista, del público presente en plató y también de la presentadora Ruth Lorenzo, que ha desvelado ahora cómo vivió aquello.

Todo ocurrió tras la última actuación de la final, la de Brillos Platino de Almácor, que por un error técnico no pudo contar con las proyecciones de los visuales en las pantallas ni con la pirotecnia final que suponía el clímax de su número musical, y que sí había podido lucirse en la semifinal. Un prejucio para el artista que llevó a su mánager y al público congregado en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm a pedir la repetición de la actuación, provocando un momento bronco y de incertidumbre en la gala.

Tras conocerse la decisión de TVE de no permitirle repetir, se vivieron abucheos en plató con los que Ruth Lorenzo y sus compañeros presentadores Marc Calderó y Ana Prada tuvieron que lidiar. La murciana salió a pedir al público que detuviese sus protestas y posteriormente, un vídeo grabado desde el foso mostró el enfado de una Ruth que llegó a decir “¡estas mierdas no pueden pasar!” mientras actuaban los artistas invitados y trataban de gestionar la tensa situación.

“Me cabreé muchísimo por las órdenes del pinganillo”

Nueve meses después de la final, la presentadora ha aclarado el motivo de su malestar, que en un primer momento se asoció a los abucheos. “Me enfadé con las órdenes que me daban por pinganillo. No era con el público, me cabreé muchísimo por las órdenes del pinganillo”, ha explicado en una entrevista en una alfombra roja a Josean Telemóveis.

Ruth Lorenzo ha contado que al igual que los espectadores, también era partidaria de que Almácor pudiese repetir su actuación. Y de ahí su enfado con la organización: “Cuando me comunicaron que había habido un error en la emisión, yo quería que repitiesen la actuación. Yo gritaba '¡estas mierdas no pueden pasar!', y me fui al pobre de Almacor a preguntarle si estaba bien y a decirle que había sido un error, una tontería de la pantalla del directo. Yo entiendo al eurofan, hubiese abucheado también”, ha confesado.