Sandra Barneda salta ante la acusación de Arévalo: “No me puedes decir que estoy tratando mal a Bertín Osborne”

Sandra Barneda vivió un momento de tensión este miércoles en Así es la vida, a cuenta de las últimas noticias sobre Bertín Osborne. Días después de replicar a su compañero de cadena por su señalamiento a periodistas, la presentadora se defendió ante las acusaciones del invitado Arévalo, que lamentó en directo las opiniones vertidas en el programa sobre su amigo.

El conductor de Mi casa es la tuya volvió a ser protagonista este 19 de julio en el magacín de Telecinco, esta vez por la reciente portada en la que Chabeli Navarro declara que Bertín le “convenció para abortar”. El asunto se abordó en el programa de tarde tanto por los colaboradores como por el humorista Arévalo, que conectó por videollamada para acercar a los espectadores una versión más cercana a la de Osborne.

La defensa del cómico valenciano provocó más de un rifirrafe con Barneda, que tuvo que pararle los pies durante la intervención. Pero el momento de mayor tensión ocurrió después de que la presentadora leyese un comunicado de última hora en el que Bertín Osborne anunciaba medidas legales contra Chabeli.

Barneda, a Arévalo: “No me puedes decir que estoy tratando mal a Bertín”

“Bertín, cuando hace este tipo de comentario es porque tendrá sus razones. Hay que darle el beneficio de la duda también porque os volcáis con ella pero con él, que además es compañero y de la cadena no le dais ningún voto a favor. Le ponéis como que es el culpable de todo”, se quejó Arévalo.

“No seamos injustos tampoco”, contestó de inmediato Barneda, que defendió que desde el principio “he dicho que no creo en víctimas”. “He empezado el programa diciendo que es un tema muy delicado, que hay que hablar de corresponsabilidades. Que estamos moralmente divididos, precisamente por el tema sobre el que habla, que no es nada fácil ni sencillo. Y, sobre todo, porque estamos hablando de una versión”, agregó.

Con visible indignación, la presentadora defendió su postura e incluso desveló que en su momento llegó a frenar la información: “He dicho textualmente, nada más empezar, que esta noticia nos llegó aquí y en directo la paré. No me puedes decir que estoy tratando mal a Bertín Osborne. No, Arévalo”.

“No hablo de ti, hablo de la mesa”, intervino el invitado. “Me estás diciendo que en este programa se le ha tratado de culpable, y en este programa se está dando una versión y hablo de corresponsabilidad. Eso no significa que no le dé el beneficio de la duda a nadie”, zanjó Barneda.