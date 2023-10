Así ha “seducido” el crimen de la Guardia Urbana a la TV: todo lo que se ha hecho sobre el caso, de 'Crims' a Netflix

En menos de un mes del estreno de El cuerpo en llamas de Netflix, la serie protagonizada por Úrsula Corberó se ha convertido en lo más visto de la plataforma durante varias semanas en España y ocupa el Top 10 de lo más consumido a nivel mundial.

Unos datos que deslumbran pero no sorprenden, ya que todo lo que toca el llamado 'crimen de la Guardia Urbana' parece causar expectación. Tal vez sea porque presenta todos los ingredientes (y alguno más) que desearía cualquier novela negra: una protagonista cautivadora, triángulos amorosos, policías que se convierten en asesinos, investigación con giros de guion, motivos ocultos que provocan miles de teorías y todo ello basado en unos hechos reales a los que podemos acceder como mensajes privados, fotografías y personajes que aún están vivos.

Este caso tan “jugoso” provocó una cobertura mediática inmediata desde que el 4 de mayo de 2017 amaneciéramos con la noticia de que la policía había encontrado un cuerpo calcinado dentro de un coche en el Pantano de Foix. Los medios no dejaron de informar sobre los desconcertantes avances que hacía la investigación, en los informativos de cada cadena y hasta en programas como Espejo Público que anunciaban entrevistas exclusivas con algunos de sus protagonistas, como Rubén, el exmarido mosso de Rosa Peral:

El 3 de febrero de 2020 arrancó el juicio que también contó con las cámaras de todas las televisiones, registrando imágenes, reacciones, alegatos y sentencia que después se usaron para todo tipo de producciones audiovisuales.

En 2022, Albert López rompía su silencio desde la cárcel con una carta que enviaba a Cuatro al día subrayando su inocencia y reiterando su versión.

Antes, durante y después de la resolución, los medios han seguido dando cobertura al caso. Algo que Rosa Peral criticaba desde la cárcel: “Llevo seis años y pico privada de libertad y con todo lo que se ha hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Han hecho libros, documentales, programas, de todo. Yo he cobrado cero euros”, aseveraba, como parte de una breve ronda de entrevistas a medios, que causaron que la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat abriese expediente a la expolicía y principal condenada del caso.

Es más, ella misma también accedió a grabar un documental, Las cintas de Rosa Peral, que se suma a la lista de formatos que han plasmado ese crimen de la Guardia Urbana con una historia tan cautivadora, que hace interesante cualquiera de las formas en que se relata. Repasamos los cuatro principales.

'El cuerpo en llamas', la serie de Netflix

Serie de ficción protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez –como Rosa Peral y Albert López, respectivamente- de 8 capítulos en los que recrean el antes y el después del crimen que les llevó hasta la cárcel. Producida por Arcadia Motion Pictures, ha sido escrita por Laura Sarmiento (Intimidad, Matadero) y dirigida por Jorge Torregrossa (Fariña, Intimidad) y Laura Mañá (Un novio para mi mujer).

'Las cintas de Rosa Peral': el documental de Netflix

Documental producido por Brutal Media en el que entrevistan por primera vez a Peral desde la cárcel y, a través de videollamadas, ella da mantiene su versión de los hechos. La producción, con cuyo título Netflix parecía ligarla a otras docuseries criminales internacional de su catálogo (Las cintas de... de Joe Berlinger) acabó generando notable ruido.

La polémica no solo estuvo por el hecho de dar voz a la versión de Peral, que como decimos negó haber cobrado nada (aunque la Justicia anunció que embargará los posibles pagos de Netflix tanto a ella como a López por contar su historia), sino por la propia gestión del proyecto y de las fuentes. Las cintas de Rosa Peral contó con los testimonios del fiscal del juicio, Félix Martín, así como de algunos periodistas que se quejaron por no haber sido informados convenientemente del enfoque que los directores planteaban.

'Crims: El crim de la Guàrdia Urbana', el canónico

Las cuatro entregas de Crims que emitió TV3 tituladas El crim de la Guàrdia Urbana paralizaron Catalunya convirtiendo a la cadena en líder de esa franja, y superando los datos de su temporada anterior. La cautivadora forma de narrar de Carles Porta dedica cada capítulo a uno de los protagonistas, en los que se ofrece la visión (y versión) de cada uno, antes de acabar con el juicio de los tribunales, y permitiendo que el espectador haga su juicio propio.

'El crim de la Guàrdia Urbana', en formato podcast

Poco antes de estrenar la versión televisiva, Carles Porta lanzó el correspondiente capítulo dedicado a este crimen dentro del podcast Crims, que cuenta con testimonios inéditos como el de la psicóloga forense, entre otros.

Carles Porta, sobre el interés televisivo del caso

Como vemos, Carles Porta ha sido el responsable de dos de los principales formatos en torno al suceso, sin duda los más aplaudidos por el espectador. Por ello es normal que el periodista, especializado en el subgénero del true crime, sea preguntado por el impacto del caso a través de sus sucesivas encarnaciones televisivas, como es El cuerpo en llamas.

Durante la presentación de Luz en la oscuridad, su nuevo formato para Movistar Plus+, Porta reconocía a verTele no haber visto aún la serie, pero era claro al expresar su opinión: “Por lo que he leído digamos que aporta poco. Seguro que técnicamente está muy bien hecha, pero como contenido y como narración aporta poco y eso me frena a la hora de darle prioridad. Pero la veré porque seguro que aprendo”.

El también productor, de hecho, ponía en valor que el éxito de la serie hubiera dirigido a muchos espectadores a rastrear sus producciones sobre la materia: “Netflix estrena una serie y todo el mundo habla de Crims. Eso sí que es un mérito. No lo hemos ido a buscar, pero creo que nos lo hemos ganado desde la calidad, desde la seriedad, desde el rigor y desde el respeto”, afirma Porta

Este añade, sobre los comentarios generados por la ficción y por el documental de Netflix: “Cuando estrenamos los cuatro capítulos de la Guardia Urbana no hubo ni una sola coma cuestionando los episodios ni cuestionando la existencia de la serie, nada. Ahora ha habido un cierto ruido, muchos titulares, muchas opiniones en torno tanto a la serie como al documental. Creo que una de las grandes virtudes que tenemos en Crims y en Luz en la oscuridad es el respeto hacia todo el mundo, y eso es superimportante”.