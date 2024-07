Sergio Peris-Mencheta habla tras su trasplante de médula: “Soy un señor de 150 años que se desplaza como puede”

Sergio Peris-Mencheta ha actualizado su estado de salud, que viene marcado por la leucemia que le fue diagnosticada en enero, tal y como él mismo anunció entonces. Ahora, casi medio año después, y tras haberse sometido a un trasplante de médula a finales de mayo, el actor y director de teatro reconoce va “tirando” en una entrevista en La Ventana (Cadena Ser).

“De esta fase no me hablaron antes, es muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no. Estás en casa pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatigas, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora”, dice el intérprete, conocido por su papel de Dani en la mítica Al salir de clase y por haber participado en otras series como Isabel, La Zona, Tierra de lobos, La Verdad o la norteamericana Snowfall.

Cuenta Peris-Mencheta que está desarrollando “el sentido de la paciencia” después de haber pasado “un mes en el hospital desde que me hicieron el trasplante”. Ahora lleva cuatro días en casa “dejándome cuidar” y pudiendo dormir “porque no voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho”. De hecho, asegura que prácticamente se pasa “las horas durmiendo”.

Cuando no lo hace vive pendiente de 14.4, su obra de teatro, que sigue representándose con éxito en el Teatro Español de Madrid mientras él se recupera en Los Ángeles (Estados Unidos). “Veo todas las funciones, las veo en directo con una aplicación y todas las noches hago una lista de notas y al día siguiente las trabajo”, explica el que también fuera presentador del reality Traitors (HBO Max, aunque recién adquirido por Atresmedia). Es más, comenta que “estar en contacto” con su teatro y sus futuros proyectos le “despistan un poco” de su enfermedad y le “colocan en una vibración” que le hacen parecer “el de antes”, más enérgico y menos condicionado por su estado físico.