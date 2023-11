Sigue la “salvamización” en 'La Roca' con la versión de Carmen Lomana sobre Pilar Vidal: “Es una mentira repetida”

Continúa la “salvamización” en dos programas de Atresmedia, a cuenta de Pilar Vidal y Carmen Lomana. Tras explotar el conflicto entre ambas colaboradoras en Espejo Público por un supuesto insulto fuera de cámaras y trasladarlo después a La Roca con la versión de la primera de ellas, la 'guerra' ha seguido este fin de semana con las explicaciones en plató de la segunda, que niega haber llamado “gorda” a su compañera de programa y tilda el enfrentamiento de “estupidez”.

En el magacín de laSexta, en el que ambas colaboran, Nuria Roca aprovechó la visita de Lomana para ponerle las imágenes de las declaraciones de Vidal y conocer su opinión. “¡Qué mentirosa!”, se vio exclamar a la tertuliana mientras veía el vídeo de la semana pasada.

“¿En qué punto está el conflicto?”, le preguntó la presentadora, a lo que ella respondió: “No voy a entrar en esta estupidez tan grande porque en mi vida le he dicho 'Pilar, estás gorda' o 'eres gorda'. Nunca jamás lo diría porque no viene a cuento y porque me importa tres cominos como esté. Ha sido una mentira sustentada y repetida, y llega un momento que no podía más aguantar ese rollo”.

Según Lomana, todo surgió en una reunión de Espejo Público previa a la emisión del jueves 26 de octubre: “El director [Alberto Díaz, ex de Sálvame] nos dijo que iban a ir dos personas obesas al plató para enfrentar sus argumentos, y nos preguntó qué nos parecía. Yo dije: 'la gente si está feliz que esté como quiera. Ahora, objetivamente, tener exceso de peso no es bueno para la salud y sobre todo con los años'. Eso es todo lo que dije. Y de repente miré a Pilar y le dije: 'perdona, no me he dado cuenta y a lo mejor te ha sentado mal'. Pero yo no le llamé gorda”.

“La palabra no la pronunciaste”, indagó Nuria Roca. “No la pronuncié, para mí es una palabra prohibida. Te puedo llamar cualquier barbaridad menos gorda”, reiteró Lomana. “Pero ella sintió que se lo habías llamado”, apuntó la presentadora. “Tú puedes sentir lo que tú quieras, pero no puedes acusar a nadie”, insistió la colaboradora.

Preguntada sobre si puede haber un punto de encuentro para zanjar su conflicto, la tertuliana de Atresmedia dijo que “no hay ninguna necesidad”, que todo viene de antes porque Vidal “no me soporta y nunca le he gustado”, y que por su parte, pueden seguir compartiendo plató: “Me la puedes poner aquí y voy a estar fenomenal con ella” (...) “El otro día me levanté como una pánfila a darle un abrazo y me rechazó con el látigo de la indiferencia”.

Cronología de un conflicto a lo 'Sálvame'

Recordemos que todo surgió hace unos días, cuando Vidal denunció en el magacín de Susanna Griso que durante una reunión fuera de cámaras Lomana la había llamado “gorda” y la acusó de gordofobia. La acusada afirmó no haberse metido con ella de manera intencionada y se disculpó por sus palabras, dando el tema por zanjado... al menos aparentemente.

Un día después, y en la línea de lo que tantas veces se vio en Sálvame convirtiendo los conflictos de sus colaboradores en temas estrella de su escaleta, Espejo Público volvió a retomar el asunto con nuevas declaraciones de Pilar Vidal, que aseguró que había recibido la llamada de una miembro del Gobierno tras su conflicto con Carmen Lomana.

Ya el pasado fin de semana, la 'guerra' saltó a laSexta por la visita de Vidal al plató de Nuria Roca, donde la presentadora preguntó directamente por ello para seguir alimentando la trama. Y de nuevo, este domingo 5 de noviembre se ha abordado con la participación de Lomana.