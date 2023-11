Esperanza Aguirre, sobre su asistencia por sorpresa a la protesta en Ferraz: “Estábamos poquísimos”

Esperanza Aguirre ha sido una de las protagonistas del fin de semana en el plano informativo. El sábado por la tarde, la expresidenta de la Comunidad de Madrid fue noticia por, supuestamente, animar a cortar el tráfico mientras ella y otras cientos de personas protestaban en la calle Ferraz, junto a la sede del PSOE, contra el pacto que los socialistas han firmado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, el cual incluye la futura ley de amnistía.

24 horas después de la protesta, la propia Aguirre fue a La Roca a explicar qué hacía allí, tal como le preguntó de primeras Nuria Roca. “¿Quieres que te conteste la verdad? Pues que estoy regular de la olla, y cuando me llamaron de la productora vuestra creí que era para ayer [sábado]. Entonces llamé por teléfono y dije: 'Oye, pero que son las 17:10h, no ha venido el coche'. Entonces me dijeron: '¡Pero si es mañana!' Y digo: 'Anda'. Y en vista de esto, como es al lado de mi casa, me fui a la 'manifa'. Pero vamos, por convicción”, dijo entre risas la exdirigente del PP.

La respuesta de Aguirre sorprendió a todos, pero ella reiteró que su relato era “totalmente cierto”. Aun así, Nuria Roca insistió: “Nos está diciendo, Esperanza, ¿que no tenía previsto ir a la concentración?”. “Es que creía que iba a venir aquí y que no me iba a dar tiempo”, se excusó la otrora ministra de Educación y Cultura ante la presentadora de laSexta.

A todo esto, Aguirre negó que fuese ella la que cortó el tráfico en Ferraz: “No, no, no. El tráfico ya lo habían cortado las lecheras esas. Que para vuestra información había 28 lecheras”. A su juicio, esta cantidad de furgones policiales era desproporcionada vista la cantidad de gente que había allí: “Le dije a una de una televisión: '¿Pero no ves que hay más jefes que indios?' Porque estábamos poquísimos”.

Según Aguirre, si hubo tan poca gente en la protesta -250 personas, según delegación de Gobierno- fue porque no se trataba de una manifestación o una concentración propiamente dicha, sino de una simple “reunión” convocada por Internet, como así la definió. “Era una reunión. ¿Pero esto quién tiene que convocarlo? Si estaba en las redes sociales. No era ni siquiera una concentración, era una reunión de gente, que además éramos poquísimos”, recalcó en este sentido.