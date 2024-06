Sonsoles Ónega bromea con dos personas del público por dormitar en su programa: “Me hunden en la miseria”

Sonsoles Ónega vivió un momento “horroroso” este martes 25 de junio por los “cabezazos” de dos personas del público de Y ahora Sonsoles, a los que apercibió, entre bromas y risas, por dormitar durante el desarrollo de su programa en Antena 3.

Pasada hora y media de emisión, y mientras Beatriz Cortázar opinaba sobre uno de los temas del bloque de corazón, la presentadora de Atresmedia interrumpió a su compañera y se levantó de su asiento, micro en mano: “Estoy muy preocupada, Bea”, le dijo, mientras entre los colaboradores se escuchó el 'spoiler' de uno de ellos: “Se nos ha dormido alguien”.

Con una guasa evidente, Sonsoles se acercó a dos espectadores que se encontraban en la grada del plató para hablar con ellos: “A ver, usted me estaba pegando unos cabezazos... Usted ha pegado cabezazos. Y esta señora también. ¿Qué se cree, que no les tengo fichados?”, les preguntó, desatando las risas de los allí presentes.

“Claro, el autobús de Jaén... me los traen cansados al programa, ¡por Dios!”, se quejó la conductora de Y ahora Sonsoles, a lo que una de las aludidas, sin contener la risa, le pidió pidió perdón. “¿No le interesa lo de Pocholo, o qué?”, preguntó Ónega al otro de los señalados, que también recibió la reprimenda con humor.

La presentadora de Antena 3 les explicó que “recibo las energías y si veo a alguien dormitando me vengo abajo. Con la señora me ha pasado en el bloque de actualidad, que ha dormitado y me he deprimido. ¡Y yo tengo que estar alegre!”. “¡Pero luego ya he vuelto!”, se defendió la mujer, mientras Sonsoles siguió con la broma: “¡Ya dormirán en el viaje de vuelta! ¡Esto es horroroso! Me hunden en la miseria”.

Ya de vuelta en el 'saloncito', Ónega siguió de risas con sus colaboradores: “Ahora tenemos la autoestima en el suelo”, le dijeron. “Desde las seis en punto la señora... ¡unos ronquidos!. He visto al señor que hacía así y he dicho ¡no! ¡hasta aquí hemos llegado!”, se indignó, con humor, la presentadora. “Hay que dar un manguerazo de vez en cuando. Aquí hace un calor que no me extraña que se nos duerman”, sugirió Cortázar.