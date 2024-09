Telecinco cambió su programación y dejó sin emitir el final de temporada de 'First Dates Hotel' pese a haberlo anunciado

Telecinco no emitió este martes el final de temporada de First Dates Hotel, tal y como estaba previsto en un principio. La despedida del programa de Carlos Sobera fue promocionada en pantalla hasta el pasado domingo como parte de la “semana de grandes estrenos” que el canal de Mediaset había preparado junto a los de Entrevías (lunes), El rival más débil (miércoles), Gran Hermano 19 (jueves), Got Talent 10 (sábado) y el debate de Gran Hermano (domingo). Sin embargo, las promos de First Dates Hotel desaparecieron a partir del lunes para dar paso a otra promo: la de Top Gun: Maverick, que la película que Telecinco acabó ofreciendo este martes 4 de septiembre.

El cambio de oferta podía deberse a una cuestión de audiencia, pues la semana pasada First Dates Hotel anotó su peor dato hasta la fecha: 5.8% de cuota y 452.000 espectadores. Aun así, mantener el programa una semana más en parrilla tenía sentido. Básicamente, porque solo quedaba una entrega por emitir. Además, ya estaba decidido que a partir del próximo martes su lugar lo ocuparía también Gran Hermano.

Sin embargo, Telecinco decidió cambiar su programación de todas formas. Y lo hizo obteniendo una audiencia insuficiente a cambio, pues si bien subió 2.2 puntos con Top Gun: Maverick (8% y 522.000), aun así el taquillero filme se quedó muy lejos de Hermanos (13.7% y 961.000) en la lucha por el liderato. Además, tampoco sirvió de impulso para Babylon Show, que apenas anotó un 6.5% en la previa.

Así las cosas, la última entrega de First Datel Hotel se ha quedado sin espacio en la parrilla. La retirada del dating es la segunda que Telecinco realiza prematuramente esta semana, pues este mismo miércoles la cadena estrenará la nueva etapa de El rival más débil, ahora con Luján Argüelles al frente, en detrimento de la serie turca Una vida perfecta, cuyos capítulos restantes se podrán ver en Mitele Plus.