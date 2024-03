Un tertuliano de 'La mirada crítica' reprocha a Ana Terradillos que no le deja hablar: “Para estar aquí de florero...”

Incómodo momento el que se ha vivido este martes en La mirada crítica entre Ana Terradillos y uno de sus tertulianos, Javier Casqueiro. Bien avanzada la emisión, el periodista ha alzado la voz para quejarse de lo poco que estaba pudiendo intervenir en la tertulia. “A ver si podemos intervenir alguna vez los demás. No, si queréis yo me marcho y ya que intervengan otros solamente si te parece porque, total, para estar aquí de florero”, se ha quejado después de que Terradillos decidiera dar un nuevo turno de palabra a José María Olmo y no a él.

“Yo intento dar a todos la misma oportunidad. Hay gente que intenta hablar más”, ha respondido la presentadora de Telecinco. “Ya, pues no intervenimos”, ha reiterado Casqueiro. Terradillos ha optado por “no entrar en este tipo de cosas”, así que ha preguntado a su compañero si quería hablar “y decir algo” del tema que estaban tratando antes de este enganchón: la comparecencia de Francina Armengol en el Congreso de los Diputados por el 'caso Koldo'.

“S puedo, sí”, ha respondido Casqueiro, que, sin embargo, se ha quedado con las ganas. “Pues mira, lo siento, ahora no”, le ha cortado rápidamente Terradillos para conectar con la comparecencia de Armengol, pues le habían dicho por el pinganillo que la expresidenta balear acababa de decir algo sobre José Luis Ábalos. Pero ya era tarde para escucharlo, así que la presentadora ha recuperado el mando del programa y ha dado la palabra a Casqueiro.